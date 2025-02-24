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  • Сексуальная жена Кариуса выложила сочные фото в купальнике

Сексуальная жена Кариуса выложила сочные фото в купальнике

Дилетта Леотта, жена вратаря «Шальке» Лориса Кариуса, выложила свежие кадры в соцсети.

Девушка запечатлена в купальнике.

  • Дилетта работает телеведущей.
  • У пары есть дочь.
  • Кариус раньше играл за «Ливерпуль», участвовал в финале Лиги чемпионов в 2018 году.

Фото: соцсети Дилетты Леотты

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Девушка главного таланта российского футбола

Источник: «Бомбардир»

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