Сексуальная жена Кариуса выложила сочные фото в купальнике

Дилетта Леотта, жена вратаря «Шальке» Лориса Кариуса, выложила свежие кадры в соцсети.
Девушка запечатлена в купальнике.
- Дилетта работает телеведущей.
- У пары есть дочь.
- Кариус раньше играл за «Ливерпуль», участвовал в финале Лиги чемпионов в 2018 году.
Фото: соцсети Дилетты Леотты
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