  • 39-летний Джеко – после трансфера: «Не чувствую себя старым и смогу помочь»

39-летний Джеко – после трансфера: «Не чувствую себя старым и смогу помочь»

Сегодня, 09:31

Новичок «Шальке» Эдин Джеко высказался о своем возрасте.

«Мне 39 лет, но важно, что происходит на поле. На каждом этапе карьеры я показывал результат и доказывал, что на меня можно положиться.

Несмотря на то что через два месяца мне исполнится 40 лет, я не чувствую себя старым и уверен, что смогу помочь команде. Думаю, через несколько недель о моeм возрасте почти перестанут говорить», – сказал Джеко.

  • Джеко провел за «Фиорентину» 18 матчей в этом сезоне и забил 2 гола.
  • «Шальке» лидирует во второй Бундеслиге с 38 очками после 18 туров.
  • Джеко ранее выступал в Германии за «Вольфсбург».

Еще по теме:
39-летний Джеко подписал контракт с новым клубом 3
Джеко установил рекорд Лиги конференций
Отбор ЧМ-2026. Дубль 39-летнего Джеко помог Боснии и Герцеговине победить (6:0)
Источник: телеграм-канал FC Schalke 04 | Kumpel & Malocher Club
Германия. Вторая Бундеслига Босния и Герцеговина. Премьер-лига Фиорентина Шальке-04 Джеко Эдин
