39-летний Джеко – после трансфера: «Не чувствую себя старым и смогу помочь»

Новичок «Шальке» Эдин Джеко высказался о своем возрасте.

«Мне 39 лет, но важно, что происходит на поле. На каждом этапе карьеры я показывал результат и доказывал, что на меня можно положиться.

Несмотря на то что через два месяца мне исполнится 40 лет, я не чувствую себя старым и уверен, что смогу помочь команде. Думаю, через несколько недель о моeм возрасте почти перестанут говорить», – сказал Джеко.