39-летний Джеко – после трансфера: «Не чувствую себя старым и смогу помочь»

Новичок «Шальке» Эдин Джеко высказался о своем возрасте.
«Мне 39 лет, но важно, что происходит на поле. На каждом этапе карьеры я показывал результат и доказывал, что на меня можно положиться.
Несмотря на то что через два месяца мне исполнится 40 лет, я не чувствую себя старым и уверен, что смогу помочь команде. Думаю, через несколько недель о моeм возрасте почти перестанут говорить», – сказал Джеко.
- Джеко провел за «Фиорентину» 18 матчей в этом сезоне и забил 2 гола.
- «Шальке» лидирует во второй Бундеслиге с 38 очками после 18 туров.
- Джеко ранее выступал в Германии за «Вольфсбург».