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    • «РБ Лейпциг» впервые в своей истории завоевал право сыграть в Бундеслиге

    «РБ Лейпциг» впервые в своей истории завоевал право сыграть в Бундеслиге

    Клуб второй Бундеслиги «РБ Лейпциг» одержал домашнюю победу над «Карлсруэ» в поединке 33-го тура первенства (2:0), гарантировав себе таким образом второе место в таблице по итогам сезона, а, следовательно, и путевку в высший немецкий дивизион. За тур до окончания чемпионата клуб из Лейпцига набрал 67 очков и вслед за «Фрайбургом», в активе которого 72 балла, обеспечил себе право выступить в Бундеслиге в сезоне 2016/17.

    Напомним, «РБ Лейпциг» был образован в 2009-м году и примет участие в турнире высшей лиги Германии впервые в своей истории. Клубу понадобилось семь лет, чтобы пройти путь от четвертого по силе дивизиона до Бундеслиги.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2016 00:21
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Karpathian
    1462764187
    Что с Зальцбургом такая хрень была в Австрии, что щас с Лейпцигом будет
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    Standartenfuhrer88
    1462764428
    Комментарий удален.
    Ответить
    семенчик
    1462766696
    Как Краснодар!!
    Ответить
    pegas1276
    1462767667
    посмотрим, что покажут, кто его знает может очередной "лестер" )))
    Ответить
    talgatnurzhanov2006
    1462768945
    (
    Ответить
    Виталич
    1462769376
    хорошая команда..откуда что взялось..
    Ответить
    ZENIT GOAL
    1462773441
    Молодцы,ГДРовские!Всех с праздником!
    Ответить
    МЕССІ
    1462777648
    браво
    Ответить
    CSKA75875
    1462891881
    Молодцы, желаю чтоб не вылетели из бундеслиги)
    Ответить
    ologreds
    1694995626
    numo467186
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