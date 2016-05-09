«РБ Лейпциг» впервые в своей истории завоевал право сыграть в Бундеслиге

Клуб второй Бундеслиги «РБ Лейпциг» одержал домашнюю победу над «Карлсруэ» в поединке 33-го тура первенства (2:0), гарантировав себе таким образом второе место в таблице по итогам сезона, а, следовательно, и путевку в высший немецкий дивизион. За тур до окончания чемпионата клуб из Лейпцига набрал 67 очков и вслед за «Фрайбургом», в активе которого 72 балла, обеспечил себе право выступить в Бундеслиге в сезоне 2016/17.

Напомним, «РБ Лейпциг» был образован в 2009-м году и примет участие в турнире высшей лиги Германии впервые в своей истории. Клубу понадобилось семь лет, чтобы пройти путь от четвертого по силе дивизиона до Бундеслиги.