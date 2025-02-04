«Зенит» накануне навредил «Шальке», который отказался от «Газпрома» в 2022 году

«Зенит» накануне нарушил планы «Шальке» из второй Бундеслиги, сообщает твиттер SchalkeZone.

3 февраля, в последний день европейского трансферного окна, «Шальке» планировал купить у «Гавра» Уссаму Таргаллина за 2 миллиона евро. Однако нужной суммы на счетах испытывающего финансовые трудности клуба не было.

В «Шальке» рассчитывали получить деньги за счет трансфера Родриго Салазара из «Браги» в «Зенит». Уругваец ранее выступал в Гельзенкирхене, и «Шальке» полагается процент от ближайшей продажи игрока – примерно 1,5 миллиона евро.

«Шальке», включая фанатов, в течение всего дедлайна ждал трансфера Салазара в «Зенит», чтобы купить Таргаллина, но в итоге россияне отложили оформление сделки с «Брагой» на более поздний срок.

Немецкий клуб остался без желаемого трансфера.