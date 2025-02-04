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  • «Зенит» накануне навредил «Шальке», который отказался от «Газпрома» в 2022 году

«Зенит» накануне навредил «Шальке», который отказался от «Газпрома» в 2022 году

«Зенит» накануне нарушил планы «Шальке» из второй Бундеслиги, сообщает твиттер SchalkeZone.

3 февраля, в последний день европейского трансферного окна, «Шальке» планировал купить у «Гавра» Уссаму Таргаллина за 2 миллиона евро. Однако нужной суммы на счетах испытывающего финансовые трудности клуба не было.

В «Шальке» рассчитывали получить деньги за счет трансфера Родриго Салазара из «Браги» в «Зенит». Уругваец ранее выступал в Гельзенкирхене, и «Шальке» полагается процент от ближайшей продажи игрока – примерно 1,5 миллиона евро.

«Шальке», включая фанатов, в течение всего дедлайна ждал трансфера Салазара в «Зенит», чтобы купить Таргаллина, но в итоге россияне отложили оформление сделки с «Брагой» на более поздний срок.

Немецкий клуб остался без желаемого трансфера.

  • В 2022 году «Шальке» отказался от финансирования «Газпрома».
  • Сейчас некогда выступавший в полуфинале Лиги чемпионов клуб идет на 13-м месте второй Бундеслиги.
  • «Шальке» проводит во второй Бундеслиге 2-й сезон подряд.

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Источник: «Бомбардир»

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04.02.2025 22:59
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Комментарии (13)
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fakeid
1738699362
а что им мешало расписать с гавром платёж позже, когда получат комиссию от браги?
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Интерес
1738699819
НИщие заносчивые фрицы.
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fakeid
1738699926
как же хорошо, что у нас окно до 20 февраля) европа уже может продавать только на выход, а покупать не может. и что тут нечисто насчёт салазара. как будто зенит специально тянул до закрытия окна у них, чтобы выторговать его дешевле. посмотрим. салазар, насколько знаю, помог вернуться шальке в вышку. а когда он ушёл - они снова вылетели.
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fakeid
1738700382
зенит не может специально вредить шальке, хотя бы по той причине, что клубы связаны между собой, товарняки гоняли, и не раз. они нас, можно сказать, выручали во время пауз, когда остальные сидели по базам, или играли с таджиками, как спартаг. а тут клуб из бундеслиги был. второй момент: когда зенит задумал строить стадион - шальке предложили нам проект своего собственного, и бесплатно. у них тоже поле/крыша двигаются. но в питере отказались. то ли из-за неподходящего климата, то ли ещё по какой причине. но они предлагали. не думаю, что после такого хотели как-то поднасрать им. от газпрома они отказались вынужденно, клуб тут не при делах.
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Спартачище
1738700622
От болотного посмешища можно ожидать только мерзких подстав Чего еще ждать от инвалидов ума
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ziborock
1738704064
У Газпрома от любви до ненависти один шаг! Немцы им доброе дело сделали отказавшись от денег Газпрома а они.....
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Каратель помойников
1738732148
Бзденит ещё раньше "навредил" фюрерам,вливая миллионы в забугорную команду.
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Прокс
1738835643
Немчуру надо держать в руках,а лучше в ногах,чтобы кланились,а то думают что нам бумеры нужны,нет у Нас теперь Лада Искра!!!
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