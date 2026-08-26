«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги

Вратарь Камил Грабара перешел из «Вольфсбурга» в «Ювентус» на правах аренды до конца сезона.

Сумма сделки составила 500 тысяч евро, еще 300 тысяч могут быть выплачены в качестве бонусов. Сопутствующие расходы составили 200 тысяч.

«Ювентус» имеет право выкупить польского голкипера за 11,5 миллиона евро – сумма должна быть выплачена в течение трех лет.