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«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги

26 августа, 08:45
1

Вратарь Камил Грабара перешел из «Вольфсбурга» в «Ювентус» на правах аренды до конца сезона.

Сумма сделки составила 500 тысяч евро, еще 300 тысяч могут быть выплачены в качестве бонусов. Сопутствующие расходы составили 200 тысяч.

«Ювентус» имеет право выкупить польского голкипера за 11,5 миллиона евро – сумма должна быть выплачена в течение трех лет.

  • В прошлом сезоне 27-летний Грабара провел за «Вольфсбург», вылетевший из Бундеслиги 37 матчей, пропустил 71 гол, сыграл на ноль в 4 встречах.
  • На его счету 6 игр за сборную Польши, в том числе 3 в 2026 году.

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Источник: официальный сайт «Ювентуса»
Италия. Серия А Германия. Вторая Бундеслига Трансферы Вольфсбург Ювентус Грабара Камил
Комментарии (1)
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Hector вернулся
1787739814
Зачем Гоббам 27 летний вратарь ещё и из второй Бундеслиги и с такой мутной схемой? Похоже на отмыв бабла. Ключа всегда славилась мутными схемами.
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