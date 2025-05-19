3-кратный чемпион Германии вернулся в Бундеслигу, в стыках выступит клуб, никогда не игравший в элите

«Кельн» завоевал звание победителя второй Бундеслиги в последнем туре сезона-2024/25 и сыграет в следующем сезоне в первой Бундеслиге.

В заключительном туре «козлы» разгромили «Кайзерслаутерн» дома со счетом 4:0. «Кельн» закончил сезон на 1-й позиции с 61 очком после 34 матчей.

Перед последним туром во второй Бундеслиге лидировал «Гамбург», ранее уже обеспечивший себе повышение в классе. В заключительном матче он уступил в гостях «Гройтер Фюрту» (2:3) и остался на 2-й позиции.

3-е место занял «Эльверсберг» с 59 очками. Он сыграет в стыковых матчах за место в Бундеслиге с «Хайденхаймом», занявшим 16-е место в элитном турнире.