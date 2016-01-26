«РБ Лейпциг» хочет купить Сане

Лидер второй Бундеслиги «РБ Лейпциг» проявляет интерес к нападающему «Шальке-04« Лерою Сане.

«Сане является очень интересным вариантом для нас. Мы следим за ним уже 2 года, с того времени, когда он еще не играл за первую команду «Шальке-04». Впрочем, мы понимаем, что приобрести его будет сложно из-за высокой стоимости, а также интереса к нему со стороны топ-клубов», – сказал спортивный директор «РБ Лейпцига» Ральф Рангник.

Ранее сообщалось, что интерес к 20-летнему Сане проявляют «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Сумма отступных в контракте игрока составляет 37 миллионов евро.