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    «Шальке» прервали переговоры с «Ювентусом» по Дракслеру

    Спортивный директор «Шальке» Хорст Хельдт опроверг слухи о договоренности с «Ювентусом» по трансферу полузащитника Юлиана Дракслера. По его словам, в клубе действительно получили предложение от туринцев, но отклонили его и прервали переговоры.

    Хельдт отметил, что руководство немецкой команды выступает против любых контактов туринцев непосредственно с самим игроков. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дракслер подпишет с «Ювентусом» пятилетний контракт на с зарплатой 3 млн евро за сезон.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2015 06:22
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