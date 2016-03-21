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    28 тысяч зрителей пришли на дерби в третьей Бундеслиге


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    Голосов: 0
    21.03.2016 16:33
    В выходные «Динамо» и «Ганза» сыграли Восточное дерби. Матч примечателен не только боевым счетом — 2:2, но и посещаемостью. На игру третьей Бундеслиги пришли под 30 тысяч болельщиков. «Бомбардир» показывает лучшие фото с матча и грустит, вспоминая посещаемость РФПЛ.

    Для «Динамо» такая ситуация привычна. Несмотря на падение команды в третью Бундеслигу, стадион в Дрездене практически не потерял в посещаемости. Дерби Восточной Германии против «Ганзы» из Ростока — гарантия полных трибун и столкновений на улицах. Прошедший матч собрал 28622 зрителя, при вместимости стадиона в Дрездене равной 32 066 зрителей.

    На этот матч «динамовцы» подготовили яркий перфоманс из плашек, посвященный возвращению во вторую Бундеслигу.

    Болеть за «Ганзу» приехали 2300 фанатов.

    Напоминаем, что средняя посещаемость матчей РФПЛ в этом сезоне — около 11300 зрителей.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Sportfotos MD, Global Look Press, bultras
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    Комментарии (6)
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    allmorenah
    1458567731
    посмотреть на судейство во вчерашнем матче, когда Локхомотив за уши на 3 очка натягивают, так и не хочется ходить и смотреть на такое.
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    3ton
    1458569119
    молодцы . Умеют же люди ходить на футбол и поддерживать любимую команду , и не важно на каком она месте и как играет
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    hodyrev
    1458570934
    Да ладно так рфпл это аналог 3-4 лиг германии италии и англии
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    карасевщинa
    1458571157
    ничего удивительного особенно какое судейство, какое было вчера, людей не обманешь
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    FanatSerj
    1458573243
    Это тот неловкий момент, когда за Дрезденское Динамо находящееся в третей лиги, болеют значительно лучше чем за Московское находящееся в вышей лиги России ))
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    ШИШОК
    1458581536
    Назад в ГДР!
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