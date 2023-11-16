Кариус и его сексуальная девушка сделали фото с новорожденной дочерью

Семья вратаря «Ньюкасла» Лориса Кариуса выложила общее фото.
На кадре немец и его супруга Дилетта Леотта запечатлены вместе с новорожденной дочерью.
- 30-летний игрок стоит 1,2 миллиона евро.
- У него 0 матчей в сезоне.
- Леотта работает ведущей на ТВ.
Фото: соцсети Дилетты Леотты
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Источник: «Бомбардир»