Кариус и его сексуальная девушка сделали фото с новорожденной дочерью

Семья вратаря «Ньюкасла» Лориса Кариуса выложила общее фото.

На кадре немец и его супруга Дилетта Леотта запечатлены вместе с новорожденной дочерью.

30-летний игрок стоит 1,2 миллиона евро.

У него 0 матчей в сезоне.

Леотта работает ведущей на ТВ.

Фото: соцсети Дилетты Леотты

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