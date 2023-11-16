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    • Кариус и его сексуальная девушка сделали фото с новорожденной дочерью

    Кариус и его сексуальная девушка сделали фото с новорожденной дочерью

    Семья вратаря «Ньюкасла» Лориса Кариуса выложила общее фото.

    На кадре немец и его супруга Дилетта Леотта запечатлены вместе с новорожденной дочерью.

    • 30-летний игрок стоит 1,2 миллиона евро.
    • У него 0 матчей в сезоне.
    • Леотта работает ведущей на ТВ.

    Фото: соцсети Дилетты Леотты

    Итальянская ведущая обещала прийти голой на матч – теперь она ждет ребенка от Кариуса

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    Девушка главного таланта российского футбола

    Источник: «Бомбардир»

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    16.11.2023 00:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +288

      Amorphis 22 часа назад

      Зачем пупса приплели в заголовке? Автор онанистов дел мастер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4077

      acor94 > Amorphis 22 часа назад

      Чем дальше в лес, тем больше убеждаюсь, что тут редакторы дрочеры.

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