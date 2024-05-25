Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайзерслаутерн» против «Байера», финал Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайзерслаутерн» – «Арсенал»