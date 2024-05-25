Кайзерслаутерн
25.05.2024, суббота, 21:00
Германия. Кубок, Финал
Германия. Кубок, Финал
- : -
Не начался
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П1
18
Х
8.5
П2
1.16
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Байер
Статистика матча Кайзерслаутерн - Байер
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайзерслаутерн» против «Байера», финал Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайзерслаутерн» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».