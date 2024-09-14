14.09.2024, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 6
Завершен
Составы команд
Хольштайн
Хольштайн
3-1-3-4
37
Яворчек
5
Йоханссон
5
Беккер
4
Эррас
4
Кнудсен
21
Ремберг
90
Холтби
1
Вайнер
18
Мачино
11
Пихлер
27
Порат
4-2-3-1
1
Нойер
23
Боэ
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
6
Киммих
36
Палинья
7
Гнабри
10
Мусиала
21
Коман
9
Кейн
37
Яворчек
27
Пухач
27
Пухач
37
Яворчек
27
Порат
23
Розенбом
23
Розенбом
27
Порат
90
Холтби
8
Гигович
8
Гигович
90
Холтби
4
Эррас
6
Гешвилль
6
Гешвилль
4
Эррас
18
Мачино
7
Арп
7
Арп
18
Мачино
22
Геррейру
19
Дэвис
19
Дэвис
22
Геррейру
23
Боэ
27
Лаймер
27
Лаймер
23
Боэ
7
Гнабри
17
Олисе
17
Олисе
7
Гнабри
21
Коман
11
Тель
11
Тель
21
Коман
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
Остались в запасе
Хольштайн
Бавария
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
19
Фил Харрес
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
19
Фил Харрес
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Тим Вальтер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Хольштайн - Бавария
1
Всего ударов по воротам
5
23
Удары в створ
1
12
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
10
Нарушения
12
11
Количество передач
319
800
Сейвы
7
0
Точность передач %
76
91
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
4
18
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.27
3.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Хольштайн» против «Баварии», 3-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хольштайн» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»