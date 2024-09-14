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  • «Хольштайн» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«Хольштайн» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 18:20
Хольштайн
14.09.2024, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 6
Завершен
Бавария
82' А. Гигович
1' Д. Мусиала 7' Г. Кейн 13' Н. Ремберг (АГ) 43' Г. Кейн 65' М. Олисе 90+1' Г. Кейн (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хольштайн
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
5
Тимо Беккер
ЦЗ
5
Карл Йоханссон
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
90
Льюис Холтби
(К) ЦП
1
Тимон Вайнер
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
36
Жоау Палинья
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Хольштайн
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
6
Макс Гешвилль
ЦФ
19
Фил Харрес
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-1-3-4
37
Яворчек
5
Йоханссон
5
Беккер
4
Эррас
4
Кнудсен
21
Ремберг
90
Холтби
1
Вайнер
18
Мачино
11
Пихлер
27
Порат
4-2-3-1
1
Нойер
23
Боэ
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
6
Киммих
36
Палинья
7
Гнабри
10
Мусиала
21
Коман
9
Кейн
37
Яворчек
27
Пухач
27
Пухач
37
Яворчек
27
Порат
23
Розенбом
23
Розенбом
27
Порат
90
Холтби
8
Гигович
8
Гигович
90
Холтби
4
Эррас
6
Гешвилль
6
Гешвилль
4
Эррас
18
Мачино
7
Арп
7
Арп
18
Мачино
22
Геррейру
19
Дэвис
19
Дэвис
22
Геррейру
23
Боэ
27
Лаймер
27
Лаймер
23
Боэ
7
Гнабри
17
Олисе
17
Олисе
7
Гнабри
21
Коман
11
Тель
11
Тель
21
Коман
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
Остались в запасе
Хольштайн
Бавария
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
19
Фил Харрес
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
19
Фил Харрес
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Тим Вальтер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Хольштайн - Бавария
1
Всего ударов по воротам
5
23
Удары в створ
1
12
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
10
Нарушения
12
11
Количество передач
319
800
Сейвы
7
0
Точность передач %
76
91
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
4
18
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.27
3.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Хольштайн» против «Баварии», 3-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хольштайн» – «Бавария»

Хольштайн-Бавария смотреть онлайн 14 сентября

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Хольштайн
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