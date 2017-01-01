Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
7
8
10
11
12
13
14
15
16
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
15
6
9
15
5
4
1
0
15
6
9
13
5
4
0
1
12
10
2
12
5
3
0
2
10
8
2
9
5
2
2
1
10
7
3
8
5
2
2
1
5
4
1
8
5
2
1
2
13
12
1
7
5
2
1
2
4
4
0
7
5
1
3
1
7
7
0
6
5
2
0
3
8
11
-3
6
5
1
2
2
8
10
-2
5
5
1
2
2
6
11
-5
5
5
1
1
3
12
12
0
4
5
1
1
3
8
10
-2
4
5
1
1
3
5
8
-3
4
5
1
1
3
4
8
-4
4
5
1
1
3
7
12
-5
4
5
0
3
2
6
9
-3
3
Команда
1
3
5
9
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
2
7
9
3
3
0
0
10
6
4
9
2
2
0
0
6
2
4
6
3
2
0
1
6
6
0
6
2
1
1
0
5
2
3
4
2
1
1
0
3
0
3
4
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
3
3
0
4
2
1
0
1
6
5
1
3
2
1
0
1
2
2
0
3
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
1
0
2
4
9
-5
3
2
0
2
0
4
4
0
2
2
0
2
0
4
4
0
2
2
0
1
1
2
3
-1
1
3
0
1
2
1
3
-2
1
3
0
1
2
5
8
-3
1
2
0
0
2
2
5
-3
0
Команда
1
3
5
6
8
10
11
12
13
14
15
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
4
5
9
3
2
0
1
6
3
3
6
2
2
0
0
3
1
2
6
3
1
2
0
6
5
1
5
2
1
1
0
6
4
2
4
3
1
1
1
7
7
0
4
3
1
1
1
2
4
-2
4
2
1
0
1
7
4
3
3
2
1
0
1
4
2
2
3
2
1
0
1
4
4
0
3
3
1
0
2
3
5
-2
3
2
1
0
1
2
4
-2
3
2
0
2
0
4
4
0
2
2
0
2
0
2
2
0
2
3
0
1
2
2
5
-3
1
3
0
1
2
5
10
-5
1
2
0
0
2
0
4
-4
0
3
0
0
3
3
8
-5
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире