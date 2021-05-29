- 29 мая 2021
- 21:39 Бундеслига. «Кельн» в ответном переходном матче разгромил «Хольштайн» и спасся от вылета
- 1 мая 2021
- 23:20 Кубок Германии. «Боруссия» Д забила пять голов «Хольштайну» и сыграет в финале с «Лейпцигом» 1
- 8 марта 2021
- 11:57 Определились полуфинальные пары Кубка Германии 1
- 3 марта 2021
- 22:35 Кубок Германии. «Хольштайн» впервые с 1941 года вышел в полуфинал
- 8 февраля 2021
- 09:34 Дерби двух «Боруссий», «РБ Лейпциг» сыграет с «Вольфсбургом» и другие пары 1/4 финала Кубка Германии
- 3 февраля 2021
- 01:56 Кубок Германии. «Байер» вылетел от «Рот-Вайсса», «Боруссия» Д вышла в четвертьфинал
- 14 января 2021
- 10:20 Впервые с 2004 года «Бавария» вылетела из Кубка Германии от клуба из второй Бундеслиги 1
- 07:53 Флик – о вылете «Баварии» из Кубка Германии от «Хольштайна»: «Конечно, это шок» 2
- 01:27 Кубок Германии. «Хольштайн» из второй Бундеслиги прошел «Баварию» 15
- 26 октября 2019
- 10:36 Видео Во второй Бундеслиге судья назначил пенальти за фол запасного игрока 11
- 6 февраля 2019
- 22:33 Кубок Германии. «Лейпциг» прошел «Вольфсбург», «Аугсбург» обыграл »Хольштайн» благодаря голу в концовке
- 21 мая 2018
- 23:24 Матчи за место в Бундеслиге. «Вольфсбург» во второй раз обыграл «Хольштайн» и остался в турнире 1
- 17 мая 2018
- 23:25 Матчи за место в Бундеслиге. «Вольфсбург» в первой игре обыграл «Хольштайн» 1
- 25 октября 2017
- 00:22 Кубок Германии. «Майнц» в дополнительное время обыграл «Хольштайн»
- 23 июня 2017
- 10:42 «Шахтер» проведет шесть игр на сборах в Германии