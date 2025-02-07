Бавария
07.02.2025, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
Германия. Бундеслига, 21 тур
3 : 0
Завершен
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Вердер
56' Г. Кейн (П)
82' Л. Сане
90+7' Г. Кейн (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
42
Джамал Мусиала
АП
11
Кингсли Коман
ЛВ
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Вердер
1
Михаэль Цеттерер
ВР
19
Деррик Кен
ЛЗ
3
Энтони Юнг
ЦЗ
13
Милош Велькович
(К) ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Сенне Линен
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
17
Марко Груль
ЛВ
11
Джастин Нджинма
ПВ
7
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
8
Леон Горецка
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
36
Wisdom Mike
ЦФ
24
Габриэль Видович
ЦФ
25
Томас Мюллер
ЦФ
Вердер
30
Mio Backhaus
ВР
49
Mick Schmetgens
ЦЗ
29
Исса Каборе
ПЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
28
Скелли Алверу
ЦП
39
Patrice Čović
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
15
Оливер Бурк
ЦФ
4-2-3-1
1
Нойер
22
Геррейру
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
23
Боэ
6
Киммих
45
Павлович
11
Коман
42
Мусиала
17
Олисе
9
Кейн
3-2-2-2-1
1
Цеттерер
3
Юнг
13
Велькович
5
Пипер
8
Вайзер
19
Кен
14
Линен
6
Стаге
11
Нджинма
17
Груль
7
Дукщ
22
Геррейру
44
Станишич
44
Станишич
22
Геррейру
45
Павлович
8
Горецка
8
Горецка
45
Павлович
23
Боэ
27
Лаймер
27
Лаймер
23
Боэ
11
Коман
10
Сане
10
Сане
11
Коман
19
Кен
29
Каборе
29
Каборе
19
Кен
6
Стаге
28
Алверу
28
Алверу
6
Стаге
7
Дукщ
15
Бурк
15
Бурк
7
Дукщ
Остались в запасе
Бавария
Вердер
40
Йонас Урбиг
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
36
Wisdom Mike
ЦФ
24
Габриэль Видович
ЦФ
25
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
30
Mio Backhaus
ВР
49
Mick Schmetgens
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
39
Patrice Čović
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
36
Wisdom Mike
ЦФ
24
Габриэль Видович
ЦФ
25
Томас Мюллер
ЦФ
Остались в запасе
30
Mio Backhaus
ВР
49
Mick Schmetgens
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
39
Patrice Čović
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Бавария - Вердер
1
3
Всего ударов по воротам
21
2
Удары в створ
12
0
Владение мячом %
75
25
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
9
8
Офсайды
3
1
Количество передач
911
309
Сейвы
0
9
Точность передач %
93
80
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
4.12
0.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Вердера», 20-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Вердер»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ»
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».