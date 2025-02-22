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  • «Хольштайн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

«Хольштайн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

22 февраля 2025, 16:20
Хольштайн
22.02.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Байер
9' П. Шик 45' А. Адли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хольштайн
1
Тимон Вайнер
(К) ВР
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
5
Марко Ивежич
ЦЗ
3
Марко Коменда
ЦЗ
26
Давид Зец
ЦЗ
23
Лассе Розенбом
ПЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
18
Шуто Мачино
ЦФ
19
Фил Харрес
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
Байер
32
Матей Коварж
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
(К) ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
21
Амин Адли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Хольштайн
31
Marcel Engelhardt
ВР
33
Томас Дахне
ВР
5
Тимо Беккер
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
6
Макс Гешвилль
ЦЗ
16
Анду Келати
ЛВ
90
Льюис Холтби
ЦП
7
Фиете Арп
ЦФ
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
13
Артур
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
3-2-3-2
1
Вайнер
5
Ивежич
3
Коменда
26
Зец
37
Яворчек
23
Розенбом
4
Кнудсен
21
Ремберг
8
Гигович
19
Харрес
18
Мачино
3-3-1-1-2
32
Коварж
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
8
Андрих
7
Вирц
14
Шик
21
Адли
26
Зец
5
Беккер
5
Беккер
26
Зец
37
Яворчек
6
Гешвилль
6
Гешвилль
37
Яворчек
4
Кнудсен
90
Холтби
90
Холтби
4
Кнудсен
8
Гигович
16
Келати
16
Келати
8
Гигович
18
Мачино
7
Арп
7
Арп
18
Мачино
30
Фримпонг
20
Мукиэле
20
Мукиэле
30
Фримпонг
14
Шик
22
Бонифаци
22
Бонифаци
14
Шик
21
Адли
10
Буэндия
10
Буэндия
21
Адли
Остались в запасе
Хольштайн
Байер
31
Marcel Engelhardt
ВР
33
Томас Дахне
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
Главный тренер
Марцель Рапп
1
Лукаш Градецки
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
31
Marcel Engelhardt
ВР
33
Томас Дахне
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Марцель Рапп
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Хольштайн - Байер
4
1
Всего ударов по воротам
4
18
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
11
Нарушения
11
10
Офсайды
1
3
Количество передач
327
518
Сейвы
5
3
Точность передач %
72
81
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
1
14
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.31
1.93

Смотреть прямую трансляцию матча «Хольштайн» против «Байера», 23-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хольштайн» – «Байер»

«Хольштайн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Байер Хольштайн
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