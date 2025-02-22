22.02.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
Германия. Бундеслига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Хольштайн
Хольштайн
3-2-3-2
1
Вайнер
5
Ивежич
3
Коменда
26
Зец
37
Яворчек
23
Розенбом
4
Кнудсен
21
Ремберг
8
Гигович
19
Харрес
18
Мачино
3-3-1-1-2
32
Коварж
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
8
Андрих
7
Вирц
14
Шик
21
Адли
26
Зец
5
Беккер
5
Беккер
26
Зец
37
Яворчек
6
Гешвилль
6
Гешвилль
37
Яворчек
4
Кнудсен
90
Холтби
90
Холтби
4
Кнудсен
8
Гигович
16
Келати
16
Келати
8
Гигович
18
Мачино
7
Арп
7
Арп
18
Мачино
30
Фримпонг
20
Мукиэле
20
Мукиэле
30
Фримпонг
14
Шик
22
Бонифаци
22
Бонифаци
14
Шик
21
Адли
10
Буэндия
10
Буэндия
21
Адли
Остались в запасе
Хольштайн
Байер
31
Marcel Engelhardt
ВР
33
Томас Дахне
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
Главный тренер
Марцель Рапп
1
Лукаш Градецки
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
31
Marcel Engelhardt
ВР
33
Томас Дахне
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Марцель Рапп
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Хольштайн - Байер
4
1
Всего ударов по воротам
4
18
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
11
Нарушения
11
10
Офсайды
1
3
Количество передач
327
518
Сейвы
5
3
Точность передач %
72
81
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
1
14
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.31
1.93
Смотреть прямую трансляцию матча «Хольштайн» против «Байера», 23-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хольштайн» – «Байер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»