Бундеслига. «Байер» и «Хольштайн» не выявили победителя (2:2)

«Байер» на своем поле сыграл вничью с «Хольштайном» со счетом 2:2 в матче 6-го тура Бундеслиги.

Хозяева вели со счетом 2:0 уже к 8-й минуте. У леверкузенцев отличились Виктор Бонифаци и Йонас Хофманн. «Хольштайн» сумел отыграться. У гостей мячи забили Макс Гешвилль и Фиете Арп с пенальти.

«Байер» с 11 очками после 6 матчей занимает 5-е место в Бундеслиге. У «Хольштайна» на счету стало 2 очка, команда находится на 17-й позиции.

Германия. Бундеслига. 6-й тур.

Байер – Хольштайн – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Бонифаци, 4; 2:0 – Хофманн, 8; 2:1 – Гешвилль, 45+5; 2:2 – Арп, 69 (с пенальти).

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