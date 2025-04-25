26 апреля на стадионе «Хольштайн» состоится матч 31 тура чемпионата Германии между одноимeнным клубом и «Боруссией М». Хозяева продолжают бороться за выживание, в то время как гости стремятся удержаться в зоне еврокубков, несмотря на недавние неудачи.

«Хольштайн»

«Хольштайн» находится в тяжeлом положении и занимает последнее место в таблице. Команда не побеждает на протяжении 7 матчей, что говорит о кризисе в игре. Однако в последних трeх турах клуб стабильно забивает, что внушает определeнный оптимизм в атакующем потенциале.

Главный голеадор команды – Сюто Матино, на счету которого 9 мячей в 30 матчах. Тем не менее, оборона остаeтся проблемной зоной: 9 пропущенных голов за 5 игр и минимум один пропущенный мяч в каждом из последних 7 матчей.

«Боруссия М»

«Боруссия М» выступает нестабильно, но демонстрирует агрессивный атакующий стиль. Команда не выигрывает в трeх матчах подряд, однако стабильно забивает: 8 игр подряд с голами, включая поединки против «РБ Лейпциг» и «Боруссии Д».

Главный бомбардир – Тим Кляйндинст, у которого 15 голов за сезон. Проблемы у «Боруссии М» также касаются обороны: 6 пропущенных голов за 5 матчей – показатель, говорящий о неустойчивости.

Факты о командах

«Хольштайн»

Не побеждает в 7 последних матчах

Забивает в 3 последних матчах

Пропускает в 7 последних матчах

В среднем 1.00 гола за игру (забито), 1.80 – пропущено (последние 5 матчей)

«Боруссия М»

Забивает в 8 последних матчах

Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей

В среднем 1.40 гола за игру (забито), 1.20 – пропущено (последние 5 матчей)

Три матча подряд без побед

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 1 Забитых мячей 4 1 В среднем за матч 4 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:1 Германия. Бундеслига, 14 тур Боруссия М 4 : 1 Хольштайн

Прогноз на матч «Хольштайн» – «Боруссия М»

Исходя из текущей формы, «Боруссия М» выглядит предпочтительнее. Команда обладает более мощной атакой и стабильнее в реализации. При этом защита гостей остаeтся уязвимой, что даeт шанс «Хольштайну» отличиться, особенно учитывая их последние попытки играть в атаке.

Матч обещает быть открытым с шансами для обеих сторон. Ожидается результативная игра, где «Боруссия М» как минимум не проиграет, но вполне способна забрать три очка.

Рекомендованные ставки: