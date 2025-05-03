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Прогноз на точный счет матча «Аугсбург» – «Хольштайн»: Бундеслига, 4 мая 2025

03 мая 2025 10:06
Аугсбург - Хольштайн
04 мая 2025, воскресенье 16:30 | Германия. Бундеслига, 32 тур
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7.2
Точный счет 2:1 в пользу «Аугсбурга»
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4 мая на ВВК-Арене состоится матч 32-го тура Бундеслиги, в котором «Аугсбург» встретится с «Хольштайн». Хозяева уверенно занимают место в середине таблицы и стремятся закрепить результат, а гости отчаянно борются за выживание, находясь в зоне вылета. «Аугсбург» делает ставку на надежность дома, где команда проиграла лишь дважды за последние семь матчей, в то время как «Хольштайн» демонстрирует атакующую игру, но имеет проблемы в обороне. Предстоящая встреча обещает быть напряженной: обе команды будут искать возможности забить, чтобы реализовать свои задачи в концовке сезона.

«Аугсбург»

«Аугсбург» в последних турах чередует ничьи и поражения, однако дома команда выглядит гораздо увереннее, не проигрывая в пяти из семи последних матчей. Алексис Клод-Морис с 10 мячами остается ключевым игроком в атаке, но в последних пяти играх команда забила всего четыре раза, показывая среднюю результативность 0.80 гола за игру. Пропускает «Аугсбург» тоже немало – в среднем 1.40 гола за матч за тот же отрезок, что указывает на уязвимость обороны, особенно против команд с ярко выраженной атакой.

«Хольштайн»

«Хольштайн» активно сражается за сохранение прописки в элите немецкого футбола. Команда забивает в четырех последних матчах подряд, и их лидер нападения Сюто Матино уже записал на свой счет 11 голов в сезоне. В последних пяти встречах команда забила семь голов (1.40 гола за игру), но при этом пропустила 10 (2.00 гола за игру), подчеркивая проблемы в защите. Команда неизменно пропускает на протяжении восьми последних матчей, что может сыграть ключевую роль в грядущем противостоянии.

Факты о командах

«Аугсбург»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома.
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 матчах.

«Хольштайн»

  • Забивает в 4 последних матчах.
  • Пропускает в 8 последних матчах.
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 матчах.

Личные встречи
33% (1)
0% (0)
67% (2)
3
Забитых мячей
8
1
В среднем за матч
2.67
1:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Германия. Бундеслига, 32 тур
Аугсбург
1 : 3
04.05.2025
Хольштайн
Германия. Бундеслига, 15 тур
Хольштайн
5 : 1
21.12.2024
Аугсбург
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хольштайн
0 : 1
06.02.2019
Аугсбург

Прогноз на матч «Аугсбург» – «Хольштайн»

Судя по статистике, матч должен получиться результативным, поскольку обе команды регулярно забивают, но и допускают ошибки в обороне. «Аугсбург» выглядит более стабильным на своем поле и способен воспользоваться слабой защитой соперника. Однако «Хольштайн» продолжает бороться до конца и наверняка постарается навязать борьбу. Ожидаем игру с голами с обеих сторон, где хозяева будут ближе к победе.

  • Точный счет 2:1 в пользу «Аугсбурга» за коэффициент 7.20
  • Победа «Аугсбург» – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.78

7.2
Точный счет 2:1 в пользу «Аугсбурга»
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Автор: Бестужев Павел
Германия. Бундеслига Хольштайн Аугсбург
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