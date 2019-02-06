Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Хольштайн - Аугсбург
Хольштайн - Аугсбург: обзор матча 06 февраля 2019
Хольштайн
06.02.2019, среда, 20:30
Германия. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Аугсбург
85'
М. Грегоритч
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хольштайн - Аугсбург
85'
ГОЛ! 0:1!
М. Грегоритч
84'
Желтая карточка
А. Хан
77'
Желтая карточка
Ч. Донь-Вон
38'
Желтая карточка
Ф. Гетце
Начало матча
Статистика матча Хольштайн - Аугсбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Гольштайн-Штадион
Новости команд
Все
Хольштайн
Аугсбург
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 09:37
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Хольштайна» и «Хоффенхайма» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Кубок Германии: шансы «Хольштайна» и «Хоффенхайма» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«Хольштайн» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
«Хольштайн» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 4 февраля 2026 с коэффициентом 1.7
3 февраля
«Гамбург» – «Хольштайн Киль»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.88
2025.12.02 10:34
«Боруссия Д» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025
2025.05.17 15:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 09:37
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+