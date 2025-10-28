Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Аугсбург - Бохум
Аугсбург - Бохум: онлайн-трансляция 28 октября 2025
Аугсбург
28.10.2025, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 2 раунд
- : -
Не начался
Бохум
Матч
Личные встречи
Статистика матча Аугсбург - Бохум
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Аугсбург
Бохум
«Аугсбург» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.80
Вчера, 11:08
Вчера, 11:08
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
17 сентября, 18:48
17 сентября, 18:48
«Аугсбург» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2025
30 августа, 18:20
30 августа, 18:20
«Фрайбург» – «Аугсбург»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.90
22 августа, 17:35
22 августа, 17:35
Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Бохум»: Бундеслига, 17 мая 2025
16 мая, 10:12
16 мая, 10:12
«Аугсбург» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.80
Вчера, 11:08
«Аугсбург» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2025
30 августа, 18:20
«Фрайбург» – «Аугсбург»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.90
22 августа, 17:35
Прогноз на точный счет матча «Аугсбург» – «Унион»: Бундеслига, 17 мая 2025
16 мая, 10:02
Прогноз на точный счет матча «Штутгарт» – «Аугсбург»: Бундеслига, 11 мая 2025
10 мая, 10:53
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
17 сентября, 18:48
Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Бохум»: Бундеслига, 17 мая 2025
16 мая, 10:12
Определились два клуба, вылетевшие из Бундеслиги
10 мая, 20:20
Прогноз на точный счет матча «Бохум» – «Майнц»: Бундеслига, 10 мая 2025
9 мая, 10:04
«Хайденхайм» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.85
1 мая, 09:21
Германия. Кубок
Германия. Кубок, 2 раунд
Герта
- : -
28.10.2025
Эльверсберг
Германия. Кубок, 2 раунд
Хайденхайм
- : -
28.10.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 2 раунд
Вольфсбург
- : -
28.10.2025
Хольштайн
Германия. Кубок, 2 раунд
Айнтрахт
- : -
28.10.2025
Боруссия Д
Германия. Кубок, 2 раунд
Санкт-Паули
- : -
28.10.2025
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 2 раунд
Герта
- : -
28.10.2025
Эльверсберг
Германия. Кубок, 2 раунд
Хайденхайм
- : -
28.10.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 2 раунд
Вольфсбург
- : -
28.10.2025
Хольштайн
Германия. Кубок, 2 раунд
Айнтрахт
- : -
28.10.2025
Боруссия Д
Германия. Кубок, 2 раунд
Санкт-Паули
- : -
28.10.2025
Хоффенхайм
Последние матчи
Аугсбург
Бохум
Германия. Бундеслига, 3 тур
Санкт-Паули
2 : 1
14.09.2025
Аугсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Падерборн
1 : 0
12.09.2025
Бохум
Германия. Бундеслига, 2 тур
Аугсбург
2 : 3
30.08.2025
Бавария
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Бохум
1 : 2
30.08.2025
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Шальке-04
2 : 1
23.08.2025
Бохум
Германия. Бундеслига, 3 тур
Санкт-Паули
2 : 1
14.09.2025
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 2 тур
Аугсбург
2 : 3
30.08.2025
Бавария
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
1 : 3
23.08.2025
Аугсбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Галлешер
0 : 2
17.08.2025
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 34 тур
Аугсбург
1 : 2
17.05.2025
Унион
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Падерборн
1 : 0
12.09.2025
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Бохум
1 : 2
30.08.2025
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Шальке-04
2 : 1
23.08.2025
Бохум
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
1 : 3
16.08.2025
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Бохум
2 : 0
10.08.2025
Эльверсберг
Архив
