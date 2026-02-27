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  • «Аугсбург» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

«Аугсбург» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

27 февраля, 21:20
Аугсбург
27.02.2026, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Кельн
55' Р. Рибейру 90+5' А. Клод-Морис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
(К) ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
21
Мерт Кемюр
АП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Кельн
1
Марвин Швабе
(К) ВР
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
5
Том Краусс
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
27
Рагнар Ахе
ЦФ
Главный тренер
Лукас Кваснек
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
14
Мариус Вольф
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
39
Ученна Огунду
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
36
Кенни Нойманн
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
11
Фелипе Чавес
ЦП
10
Саид Эль-Мала
ЦФ
7
Юссуфа Ньянг
ЦФ
40
Финн Шентен
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Дамен
40
Бэнкс
13
Шлоттербек
15
Зесигер
18
Якич
32
Ридер
4
Массенго
20
Клод-Морис
21
Кемюр
19
Фельхауэр
9
Рибейру
4-1-1-2-2
1
Швабе
33
ван ден Берг
22
Симпсон-Пьюзи
39
Озкаджар
25
Лунд
5
Мартель
5
Краусс
13
Каминьски
30
Бюлтер
27
Ахе
7
Вальдшмидт
19
Фельхауэр
14
Вольф
14
Вольф
19
Фельхауэр
18
Якич
14
Кайтель
14
Кайтель
18
Якич
4
Массенго
37
Реджбечай
37
Реджбечай
4
Массенго
21
Кемюр
30
Каде
30
Каде
21
Кемюр
9
Рибейру
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Рибейру
5
Мартель
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
5
Мартель
22
Симпсон-Пьюзи
11
Чавес
11
Чавес
22
Симпсон-Пьюзи
7
Вальдшмидт
10
Эль-Мала
10
Эль-Мала
7
Вальдшмидт
30
Бюлтер
7
Ньянг
7
Ньянг
30
Бюлтер
5
Краусс
40
Шентен
40
Шентен
5
Краусс
Остались в запасе
Аугсбург
Кельн
22
Недилько Лабрович
ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
39
Ученна Огунду
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
36
Кенни Нойманн
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
Главный тренер
Лукас Кваснек
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
39
Ученна Огунду
ЦФ
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
36
Кенни Нойманн
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Лукас Кваснек
Аугсбург
Точно не сыграют
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
Крислен Матсима
ЦЗ
Кельн
Точно не сыграют
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
Тимо Хюберс
ЦЗ
Лука Килиан
ЦЗ
Линтон Майна
ПВ
Жоэль Шмид
ЦЗ
Ян Тильманн
ПВ
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
Под вопросом
Денис Хусейнбашич
ЦП
Статистика матча Аугсбург - Кельн
4
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
9
Нарушения
15
4
Офсайды
3
0
Количество передач
385
443
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.47
0.49
xGP (предотвращенные голы)
-0.24
-0.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «Кельна», 24-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «Кельн»

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Кельн Аугсбург
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