27.02.2026, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
3-1-2-2-2
1
Дамен
40
Бэнкс
13
Шлоттербек
15
Зесигер
18
Якич
32
Ридер
4
Массенго
20
Клод-Морис
21
Кемюр
19
Фельхауэр
9
Рибейру
4-1-1-2-2
1
Швабе
33
ван ден Берг
22
Симпсон-Пьюзи
39
Озкаджар
25
Лунд
5
Мартель
5
Краусс
13
Каминьски
30
Бюлтер
27
Ахе
7
Вальдшмидт
19
Фельхауэр
14
Вольф
14
Вольф
19
Фельхауэр
18
Якич
14
Кайтель
14
Кайтель
18
Якич
4
Массенго
37
Реджбечай
37
Реджбечай
4
Массенго
21
Кемюр
30
Каде
30
Каде
21
Кемюр
9
Рибейру
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Рибейру
5
Мартель
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
5
Мартель
22
Симпсон-Пьюзи
11
Чавес
11
Чавес
22
Симпсон-Пьюзи
7
Вальдшмидт
10
Эль-Мала
10
Эль-Мала
7
Вальдшмидт
30
Бюлтер
7
Ньянг
7
Ньянг
30
Бюлтер
5
Краусс
40
Шентен
40
Шентен
5
Краусс
Остались в запасе
Аугсбург
Кельн
22
Недилько Лабрович
ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
39
Ученна Огунду
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
36
Кенни Нойманн
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
Главный тренер
Лукас Кваснек
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
39
Ученна Огунду
ЦФ
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
36
Кенни Нойманн
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Лукас Кваснек
Аугсбург
Точно не сыграют
Кельн
Точно не сыграют
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
Тимо Хюберс
ЦЗ
Лука Килиан
ЦЗ
Линтон Майна
ПВ
Жоэль Шмид
ЦЗ
Ян Тильманн
ПВ
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
Под вопросом
Статистика матча Аугсбург - Кельн
4
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
9
Нарушения
15
4
Офсайды
3
0
Количество передач
385
443
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.47
0.49
xGP (предотвращенные голы)
-0.24
-0.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «Кельна», 24-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «Кельн»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»