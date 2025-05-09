10 мая на «Рурштадион» в рамках 33-го тура Бундеслиги встретятся «Бохум» и «Майнц». Обе команды находятся в кризисе и отчаянно нуждаются в очках: «Бохум» сражается за выживание, а «Майнц» теряет позиции после серии неудач. Это делает матч особенно принципиальным и напряжeнным.

«Бохум»

«Бохум» переживает сложный период и не может выиграть уже семь матчей подряд. За этот отрезок команда забила всего 2 гола, что подтверждает проблемы в атаке. Главная угроза – Майрон Боаду (7 голов в 18 матчах), но и он не спасает ситуацию. В последних пяти турах «Бохум» забил лишь 0.40 гола за игру и пропустил 1.60. Защита нестабильна, а атака испытывает серьeзные трудности с реализацией. Однако на домашнем поле «Бохум» показывает более собранную игру, что даeт шанс зацепиться хотя бы за ничью.

«Майнц»

У «Майнца» ситуация ненамного лучше: команда также не знает побед семь матчей подряд и испытывает проблемы в обороне – пропущено 9 голов в последних 5 встречах. При этом атака работает чуть лучше, чем у соперника: 4 забитых мяча за 5 матчей (в среднем 0.80 за игру). Йонатан Буркардт (17 голов в 28 матчах) остаeтся лидером нападения, и от него ждут ключевых действий. Однако команда пропускает в 9 последних турах подряд, что создаeт риски даже против ослабленного «Бохума».

Факты о командах:

«Бохум»

Не выигрывает в 7 последних матчах.

Забивает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей).

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей).

Забивает в 2 из 5 последних домашних матчей.

«Майнц»

Не выигрывает в 7 последних матчах.

Пропускает в 9 последних матчах.

В среднем 0.80 гола забито и 1.80 пропущено за игру (последние 5 матчей).

Забивает в 7 последних матчах против «Бохума».

Личные встречи 17% (2) 25% (3) 58% (7) 15 Забитых мячей 24 1.25 В среднем за матч 2 3:1 Крупнейшая победа 5:2 Самый результативный матч: 5:2 Самая крупная ничья: 2:2 Германия. Бундеслига, 33 тур Бохум 1 : 4 Майнц Германия. Бундеслига, 16 тур Майнц 2 : 0 Бохум Германия. Бундеслига, 26 тур Майнц 2 : 0 Бохум Германия. Бундеслига, 9 тур Бохум 2 : 2 Майнц Германия. Бундеслига, 18 тур Майнц 5 : 2 Бохум Германия. Бундеслига, 1 тур Бохум 1 : 2 Майнц Германия. Кубок, 1/8 финала Бохум 3 : 1 Майнц Германия. Бундеслига, 19 тур Майнц 1 : 0 Бохум Германия. Бундеслига, 2 тур Бохум 2 : 0 Майнц Германия. Кубок, 1/16 финала Майнц 2 : 2 Бохум Германия. Бундеслига, 23 тур Майнц 0 : 0 Бохум Германия. Бундеслига, 6 тур Бохум 2 : 3 Майнц

Прогноз на матч «Бохум» – «Майнц»

Матч обещает быть вязким и малорезультативным. Обе команды в плохой форме, что особенно заметно в атакующих действиях. «Бохум» постарается сыграть строго в обороне, чтобы прервать серию неудач, а «Майнц», обладая чуть лучшими ресурсами в атаке, попытается использовать ошибки хозяев. Вероятно, решающий гол будет забит во втором тайме, но большого количества мячей ждать не стоит.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки: