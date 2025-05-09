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Прогноз на точный счет матча «Бохум» – «Майнц»: Бундеслига, 10 мая 2025

09 мая 2025 10:22
Бохум - Майнц
10 мая 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 33 тур
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5.0
Точный счёт 1:1
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10 мая на «Рурштадион» в рамках 33-го тура Бундеслиги встретятся «Бохум» и «Майнц». Обе команды находятся в кризисе и отчаянно нуждаются в очках: «Бохум» сражается за выживание, а «Майнц» теряет позиции после серии неудач. Это делает матч особенно принципиальным и напряжeнным.

«Бохум»

«Бохум» переживает сложный период и не может выиграть уже семь матчей подряд. За этот отрезок команда забила всего 2 гола, что подтверждает проблемы в атаке. Главная угроза – Майрон Боаду (7 голов в 18 матчах), но и он не спасает ситуацию. В последних пяти турах «Бохум» забил лишь 0.40 гола за игру и пропустил 1.60. Защита нестабильна, а атака испытывает серьeзные трудности с реализацией. Однако на домашнем поле «Бохум» показывает более собранную игру, что даeт шанс зацепиться хотя бы за ничью.

«Майнц»

У «Майнца» ситуация ненамного лучше: команда также не знает побед семь матчей подряд и испытывает проблемы в обороне – пропущено 9 голов в последних 5 встречах. При этом атака работает чуть лучше, чем у соперника: 4 забитых мяча за 5 матчей (в среднем 0.80 за игру). Йонатан Буркардт (17 голов в 28 матчах) остаeтся лидером нападения, и от него ждут ключевых действий. Однако команда пропускает в 9 последних турах подряд, что создаeт риски даже против ослабленного «Бохума».

Факты о командах:

«Бохум»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах.
  • Забивает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей).
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей).
  • Забивает в 2 из 5 последних домашних матчей.

«Майнц»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах.
  • Пропускает в 9 последних матчах.
  • В среднем 0.80 гола забито и 1.80 пропущено за игру (последние 5 матчей).
  • Забивает в 7 последних матчах против «Бохума».

Личные встречи
17% (2)
25% (3)
58% (7)
15
Забитых мячей
24
1.25
В среднем за матч
2
3:1
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 33 тур
Бохум
1 : 4
10.05.2025
Майнц
Германия. Бундеслига, 16 тур
Майнц
2 : 0
11.01.2025
Бохум
Германия. Бундеслига, 26 тур
Майнц
2 : 0
16.03.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 9 тур
Бохум
2 : 2
27.10.2023
Майнц
Германия. Бундеслига, 18 тур
Майнц
5 : 2
28.01.2023
Бохум
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бохум
1 : 2
06.08.2022
Майнц
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бохум
3 : 1
18.01.2022
Майнц
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц
1 : 0
15.01.2022
Бохум
Германия. Бундеслига, 2 тур
Бохум
2 : 0
21.08.2021
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Майнц
2 : 2
23.12.2020
Бохум
Германия. Бундеслига, 23 тур
Майнц
0 : 0
20.02.2010
Бохум
Германия. Бундеслига, 6 тур
Бохум
2 : 3
19.09.2009
Майнц
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Прогноз на матч «Бохум» – «Майнц»

Матч обещает быть вязким и малорезультативным. Обе команды в плохой форме, что особенно заметно в атакующих действиях. «Бохум» постарается сыграть строго в обороне, чтобы прервать серию неудач, а «Майнц», обладая чуть лучшими ресурсами в атаке, попытается использовать ошибки хозяев. Вероятно, решающий гол будет забит во втором тайме, но большого количества мячей ждать не стоит.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 5.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Бохум» больше 0.5 – коэффициент 1.65

5.0
Точный счёт 1:1
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Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Майнц Бохум
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