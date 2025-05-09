10 мая на «Рурштадион» в рамках 33-го тура Бундеслиги встретятся «Бохум» и «Майнц». Обе команды находятся в кризисе и отчаянно нуждаются в очках: «Бохум» сражается за выживание, а «Майнц» теряет позиции после серии неудач. Это делает матч особенно принципиальным и напряжeнным.
«Бохум»
«Бохум» переживает сложный период и не может выиграть уже семь матчей подряд. За этот отрезок команда забила всего 2 гола, что подтверждает проблемы в атаке. Главная угроза – Майрон Боаду (7 голов в 18 матчах), но и он не спасает ситуацию. В последних пяти турах «Бохум» забил лишь 0.40 гола за игру и пропустил 1.60. Защита нестабильна, а атака испытывает серьeзные трудности с реализацией. Однако на домашнем поле «Бохум» показывает более собранную игру, что даeт шанс зацепиться хотя бы за ничью.
«Майнц»
У «Майнца» ситуация ненамного лучше: команда также не знает побед семь матчей подряд и испытывает проблемы в обороне – пропущено 9 голов в последних 5 встречах. При этом атака работает чуть лучше, чем у соперника: 4 забитых мяча за 5 матчей (в среднем 0.80 за игру). Йонатан Буркардт (17 голов в 28 матчах) остаeтся лидером нападения, и от него ждут ключевых действий. Однако команда пропускает в 9 последних турах подряд, что создаeт риски даже против ослабленного «Бохума».
Факты о командах:
«Бохум»
- Не выигрывает в 7 последних матчах.
- Забивает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей).
- Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей).
- Забивает в 2 из 5 последних домашних матчей.
«Майнц»
- Не выигрывает в 7 последних матчах.
- Пропускает в 9 последних матчах.
- В среднем 0.80 гола забито и 1.80 пропущено за игру (последние 5 матчей).
- Забивает в 7 последних матчах против «Бохума».
Прогноз на матч «Бохум» – «Майнц»
Матч обещает быть вязким и малорезультативным. Обе команды в плохой форме, что особенно заметно в атакующих действиях. «Бохум» постарается сыграть строго в обороне, чтобы прервать серию неудач, а «Майнц», обладая чуть лучшими ресурсами в атаке, попытается использовать ошибки хозяев. Вероятно, решающий гол будет забит во втором тайме, но большого количества мячей ждать не стоит.
Прогноз на точный счeт: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 5.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал «Бохум» больше 0.5 – коэффициент 1.65