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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Бохум
Майнц - Бохум: обзор матча 20 февраля 2010
Майнц
20.02.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Бохум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Бохум
Желтая карточка
Ф. Хеллер
Замена
Я. Шимак
️️️️
А. Шюррле
Замена
В. Хашемян
️️️️
С. Шестак
Желтая карточка
Б. Свенссон
Замена
Р. Прокоп
️️️️
З. Дедич
Замена
А. Салаи
️️️️
Ф. Троян
Замена
А. Иваншиц
️️️️
М. Кархан
Желтая карточка
З. Дедич
Замена
А. Йоханссон
️️️️
Д. Эпалле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
8
Филип Троян
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
5
Кристоф Дабровски
ЦП
7
Пауль Фрайер
ЦФ
11
Станислав Шестак
ЦФ
29
Златко Дедич
ЦФ
40
Джоел Эпалле
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
19
Ян Шимак
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
24
Антар Яхья
ПЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
37
Роман Прокоп
ЦФ
14
Диего Климович
ЦФ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
21
Вахид Хашемян
ЦФ
4-5-1
33
Мюллер
4
Новески
2
Свенссон
30
Фатхи
16
Хеллер
14
Кархан
19
Сото
8
Полански
20
Шюррле
8
Троян
30
Бансе
4-2-4
29
Хеерваген
2
Конча
3
Маврай
4
Мальтриц
28
Фукс
90
Холтби
5
Дабровски
40
Эпалле
29
Дедич
11
Шестак
7
Фрайер
14
Кархан
23
Иваншиц
23
Иваншиц
14
Кархан
20
Шюррле
19
Шимак
19
Шимак
20
Шюррле
8
Троян
11
Салаи
11
Салаи
8
Троян
29
Дедич
37
Прокоп
37
Прокоп
29
Дедич
40
Эпалле
4
Йоханссон
4
Йоханссон
40
Эпалле
11
Шестак
21
Хашемян
21
Хашемян
11
Шестак
Остались в запасе
Майнц
Бохум
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЦП
Главный тренер
Йорн Андерсен
16
Андреас Люте
ВР
24
Антар Яхья
ПЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
14
Диего Климович
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЦП
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
24
Антар Яхья
ПЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
14
Диего Климович
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Майнц - Бохум
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Брюхвег
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