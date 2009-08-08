Йон Андерсен
Тренер
|Имя
|Йон
|Фамилия
|Андерсен
|Гражданство
|Норвегия
|Дата рождения
|3 февраля 1963
|Имя
|Йон
|Фамилия
|Андерсен
|Гражданство
|Норвегия
|Дата рождения
|3 февраля 1963
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Майнц
|17
|7
|4
|6
|Дата
|Матч
|08.08.2009
|Майнц
|2 : 2
|Байер
|15.08.2009
|Ганновер-96
|1 : 1
|Майнц
|22.08.2009
|Майнц
|2 : 1
|Бавария
|28.08.2009
|Боруссия
|2 : 0
|Майнц
|12.09.2009
|Майнц
|2 : 1
|Герта
|19.09.2009
|Бохум
|2 : 3
|Майнц
|26.09.2009
|Вердер
|3 : 0
|Майнц
|03.10.2009
|Майнц
|2 : 1
|Хоффенхайм
|17.10.2009
|Кельн
|1 : 0
|Майнц
|24.10.2009
|Майнц
|3 : 0
|Фрайбург
|31.10.2009
|Вольфсбург
|3 : 3
|Майнц
|07.11.2009
|Майнц
|1 : 0
|Нюрнберг
|21.11.2009
|Боруссия
|0 : 0
|Майнц
|28.11.2009
|Майнц
|1 : 1
|Гамбург
|05.12.2009
|Айнтрахт
|2 : 0
|Майнц
|23.01.2010
|Майнц
|1 : 0
|Ганновер-96
|20.02.2010
|Майнц
|0 : 0
|Бохум