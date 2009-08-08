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    Йон Андерсен - статистика

    Тренер
    Имя Йон
    Фамилия Андерсен
    Гражданство Норвегия
    Дата рождения 3 февраля 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Майнц 17 7 4 6
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.08.2009 Майнц 2 : 2 Байер
    15.08.2009 Ганновер-96 1 : 1 Майнц
    22.08.2009 Майнц 2 : 1 Бавария
    28.08.2009 Боруссия 2 : 0 Майнц
    12.09.2009 Майнц 2 : 1 Герта
    19.09.2009 Бохум 2 : 3 Майнц
    26.09.2009 Вердер 3 : 0 Майнц
    03.10.2009 Майнц 2 : 1 Хоффенхайм
    17.10.2009 Кельн 1 : 0 Майнц
    24.10.2009 Майнц 3 : 0 Фрайбург
    31.10.2009 Вольфсбург 3 : 3 Майнц
    07.11.2009 Майнц 1 : 0 Нюрнберг
    21.11.2009 Боруссия 0 : 0 Майнц
    28.11.2009 Майнц 1 : 1 Гамбург
    05.12.2009 Айнтрахт 2 : 0 Майнц
    23.01.2010 Майнц 1 : 0 Ганновер-96
    20.02.2010 Майнц 0 : 0 Бохум
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