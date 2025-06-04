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Товарищеские матчи. Сборные
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Гонконг
Сборная Гонконга по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.hkfa.com/en/
Тренер:
Йорн Андерсен
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Статистика
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Камбоджа – Гонконг: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.60
8 июня
Гонконг – Монголия: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.55
4 июня
Прогноз на точный счет матча Гонконг – Непал: товарищеские матч, 5 июня 2025
2025.06.04 12:08
Отбор ЧМ-2026. Экс-спартаковец помог Узбекистану разгромить Гонконг (3:0)
2024.03.26 19:26
Трансляция
Узбекистан – Гонконг: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024
2024.03.26 16:40
Сборная Узбекистана победила в отборе ЧМ-2026 благодаря голам бывшего и действующего игроков РПЛ
2024.03.21 18:51
Трансляция
Гонконг – Узбекистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2024
2024.03.21 09:58
Организатор матча «Интер Майами» в Гонконге принял решение в связи с отсутствием Месси
2024.02.10 17:47
Видео
Гол Азмуна помог Ирану обыграть Гонконг
2019.09.10 17:32
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