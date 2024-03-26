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    • Узбекистан – Гонконг: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024

    Узбекистан – Гонконг: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024

    Узбекистан
    26.03.2024, вторник, 17:30
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 4 тур
    3 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Гонконг
    20' Э. Шомуродов
    63' Х. Эркинов
    70' О. Урунов
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Узбекистан
    1
    Уткир Юсупов
    ВР
    4
    Фаррух Сайфиев
    ЛЗ
    23
    Хусниддин Аликулов
    ЦЗ
    15
    Умар Эшмуродов
    ЦЗ
    2
    Абдукодир Хусанов
    ЦЗ
    9
    Одилджон Хамробеков
    ЦП
    7
    Отабек Шукуров
    ЦП
    10
    Жалолиддин Машарипов
    ЛВ
    19
    Азизбек Тургунбоев
    ЛВ
    22
    Аббосбек Файзуллаев
    ПВ
    14
    Эльдор Шомуродов
    ЦФ
    Главный тренер
    Сречко Катанец
    Гонконг
    1
    Хунг-Фай Япп
    ВР
    2
    Оливер Гербиг
    ЦЗ
    13
    Нгай-Хой Ли
    ЦЗ
    21
    Тзе-Нам Юэ
    ПЗ
    6
    Чун-Минг Ву
    ЦП
    8
    Чун-Лок Тан
    ЦП
    16
    Сю-Кван Филип Чан
    АП
    23
    Минг-Хим Сун
    ЛВ
    14
    Пуй-Хин Пун
    ПВ
    22
    Жуниньо
    ЦФ
    20
    Майкл Удебулузор
    ЦФ
    Главный тренер
    Йорн Андерсен
    Узбекистан
    12
    Абдулвохид Нематов
    ВР
    16
    Ботирали Эргашев
    ВР
    3
    Акрамжон Комилов
    ЛЗ
    18
    Абдулла Абдуллаев
    ЦЗ
    13
    Зафармурод Абдирахматов
    ПЗ
    8
    Джамшид Искандеров
    АП
    11
    Остон Урунов
    АП
    20
    Хожимат Эркинов
    ЛВ
    6
    Диер Холматов
    ЛВ
    17
    Бобур Абдихоликов
    ЦФ
    Гонконг
    19
    Ка-Винг Тсе
    ВР
    18
    Cheuk-Hei Pong
    ВР
    3
    Wang-Kit Tsui
    ЦЗ
    4
    Wai-Lim Yu
    ЦЗ
    17
    Wong Tsz-Ho
    ЦЗ
    12
    Хин-Тинг Лам
    ОП
    7
    Джесси Джой-Йин Ю
    АП
    15
    Хей-Йин Чанг
    ЛВ
    10
    Стефан Перейра
    ЦФ
    9
    Мэтт Орр
    ЦФ
    4-2-3-1
    1
    Юсупов
    4
    Сайфиев
    15
    Эшмуродов
    2
    Хусанов
    23
    Аликулов
    9
    Хамробеков
    7
    Шукуров
    19
    Тургунбоев
    10
    Машарипов
    22
    Файзуллаев
    14
    Шомуродов
    3-2-3-2
    1
    Япп
    21
    Юэ
    13
    Ли
    2
    Гербиг
    6
    Ву
    8
    Тан
    14
    Пун
    16
    Чан
    23
    Сун
    20
    Удебулузор
    22
    Жуниньо
    7
    Шукуров
    8
    Искандеров
    8
    Искандеров
    7
    Шукуров
    14
    Шомуродов
    11
    Урунов
    11
    Урунов
    14
    Шомуродов
    22
    Файзуллаев
    20
    Эркинов
    20
    Эркинов
    22
    Файзуллаев
    9
    Хамробеков
    6
    Холматов
    6
    Холматов
    9
    Хамробеков
    10
    Машарипов
    17
    Абдихоликов
    17
    Абдихоликов
    10
    Машарипов
    21
    Юэ
    3
    3
    21
    Юэ
    14
    Пун
    7
    Ю
    7
    Ю
    14
    Пун
    16
    Чан
    9
    Орр
    9
    Орр
    16
    Чан
    Остались в запасе
    Узбекистан
    Гонконг
    12
    Абдулвохид Нематов
    ВР
    16
    Ботирали Эргашев
    ВР
    3
    Акрамжон Комилов
    ЛЗ
    18
    Абдулла Абдуллаев
    ЦЗ
    13
    Зафармурод Абдирахматов
    ПЗ
    Главный тренер
    Сречко Катанец
    19
    Ка-Винг Тсе
    ВР
    18
    Cheuk-Hei Pong
    ВР
    4
    Wai-Lim Yu
    ЦЗ
    17
    Wong Tsz-Ho
    ЦЗ
    12
    Хин-Тинг Лам
    ОП
    15
    Хей-Йин Чанг
    ЛВ
    10
    Стефан Перейра
    ЦФ
    Главный тренер
    Йорн Андерсен
    Остались в запасе
    12
    Абдулвохид Нематов
    ВР
    16
    Ботирали Эргашев
    ВР
    3
    Акрамжон Комилов
    ЛЗ
    18
    Абдулла Абдуллаев
    ЦЗ
    13
    Зафармурод Абдирахматов
    ПЗ
    Остались в запасе
    19
    Ка-Винг Тсе
    ВР
    18
    Cheuk-Hei Pong
    ВР
    4
    Wai-Lim Yu
    ЦЗ
    17
    Wong Tsz-Ho
    ЦЗ
    12
    Хин-Тинг Лам
    ОП
    15
    Хей-Йин Чанг
    ЛВ
    10
    Стефан Перейра
    ЦФ
    Главный тренер
    Сречко Катанец
    Главный тренер
    Йорн Андерсен
    Статистика матча Узбекистан - Гонконг
    2
    1
    Желтые карточки
    2
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча Узбекистан против Гонконга, отборочный матч к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта 2024, в 17:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Узбекистан – Гонконг

    Узбекистан-Гонконг: смотреть онлайн 26 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    26.03.2024 16:40
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