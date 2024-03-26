Узбекистан
26.03.2024, вторник, 17:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 4 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 4 тур
3 : 0
Матч завершен
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Гонконг
20' Э. Шомуродов
63' Х. Эркинов
70' О. Урунов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
23
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
7
Отабек Шукуров
ЦП
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
22
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Гонконг
1
Хунг-Фай Япп
ВР
2
Оливер Гербиг
ЦЗ
13
Нгай-Хой Ли
ЦЗ
21
Тзе-Нам Юэ
ПЗ
6
Чун-Минг Ву
ЦП
8
Чун-Лок Тан
ЦП
16
Сю-Кван Филип Чан
АП
23
Минг-Хим Сун
ЛВ
14
Пуй-Хин Пун
ПВ
22
Жуниньо
ЦФ
20
Майкл Удебулузор
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Узбекистан
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
3
Акрамжон Комилов
ЛЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
13
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
8
Джамшид Искандеров
АП
11
Остон Урунов
АП
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
6
Диер Холматов
ЛВ
17
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Гонконг
19
Ка-Винг Тсе
ВР
18
Cheuk-Hei Pong
ВР
3
Wang-Kit Tsui
ЦЗ
4
Wai-Lim Yu
ЦЗ
17
Wong Tsz-Ho
ЦЗ
12
Хин-Тинг Лам
ОП
7
Джесси Джой-Йин Ю
АП
15
Хей-Йин Чанг
ЛВ
10
Стефан Перейра
ЦФ
9
Мэтт Орр
ЦФ
4-2-3-1
1
Юсупов
4
Сайфиев
15
Эшмуродов
2
Хусанов
23
Аликулов
9
Хамробеков
7
Шукуров
19
Тургунбоев
10
Машарипов
22
Файзуллаев
14
Шомуродов
3-2-3-2
1
Япп
21
Юэ
13
Ли
2
Гербиг
6
Ву
8
Тан
14
Пун
16
Чан
23
Сун
20
Удебулузор
22
Жуниньо
7
Шукуров
8
Искандеров
8
Искандеров
7
Шукуров
14
Шомуродов
11
Урунов
11
Урунов
14
Шомуродов
22
Файзуллаев
20
Эркинов
20
Эркинов
22
Файзуллаев
9
Хамробеков
6
Холматов
6
Холматов
9
Хамробеков
10
Машарипов
17
Абдихоликов
17
Абдихоликов
10
Машарипов
21
Юэ
3
3
21
Юэ
14
Пун
7
Ю
7
Ю
14
Пун
16
Чан
9
Орр
9
Орр
16
Чан
Остались в запасе
Узбекистан
Гонконг
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
3
Акрамжон Комилов
ЛЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
13
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
Главный тренер
Сречко Катанец
19
Ка-Винг Тсе
ВР
18
Cheuk-Hei Pong
ВР
4
Wai-Lim Yu
ЦЗ
17
Wong Tsz-Ho
ЦЗ
12
Хин-Тинг Лам
ОП
15
Хей-Йин Чанг
ЛВ
10
Стефан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Остались в запасе
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
3
Акрамжон Комилов
ЛЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
13
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
Остались в запасе
19
Ка-Винг Тсе
ВР
18
Cheuk-Hei Pong
ВР
4
Wai-Lim Yu
ЦЗ
17
Wong Tsz-Ho
ЦЗ
12
Хин-Тинг Лам
ОП
15
Хей-Йин Чанг
ЛВ
10
Стефан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Главный тренер
Йорн Андерсен
Статистика матча Узбекистан - Гонконг
2
1
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча Узбекистан против Гонконга, отборочный матч к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта 2024, в 17:30 по московскому времени.
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