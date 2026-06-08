9 июня 2026 года в 15:00 сборные Камбоджи и Гонконга сыграют в товарищеском матче.
Камбоджа
Камбоджа подходит к матчу в хорошей атакующей форме: команда забивает в 5 последних матчах, в среднем 1.60 гола за 5 игр (8 голов в 5 матчах). Оборона – слабое место: пропускают в 7 из 9 последних матчей, в среднем 1.40 гола за игру. В прошлом матче разгром Бутана (4:0). Однако история встреч с Гонконгом у камбоджийцев удручает: 8 матчей без побед.
Гонконг
Гонконг находится в отличной форме: команда не проигрывает в 7 последних товарищеских матчах и забивает в 6 последних. Атака стабильна – 1.20 гола в среднем за 5 игр. Оборона пропускает 1.20 в среднем, причeм гонконгцы пропускают в 8 из 10 последних матчей. В прошлом матче победа над Монголией (2:0). История встреч с Камбоджей на стороне гостей: 8 матчей без поражений, причeм в 8 последних встречах Гонконг забивает камбоджийцам.
Факты о командах
Камбоджа
- За 5 матчей: 1.60 забито, 1.40 пропущено
- Забивают в 5 последних матчах
- Пропускают в 7 из 9 матчей
- 8 матчей без побед над Гонконгом
- Разгром Бутана (4:0)
Гонконг
- 7 матчей без поражений в товарищеских встречах
- За 5 матчей: 1.20 забито, 1.20 пропущено
- Забивают в 6 последних матчах
- Пропускают в 8 из 10 матчей
- 8 матчей без поражений над Камбоджей
- Забивают Камбодже в 8 последних встречах
Прогноз на матч Камбоджа – Гонконг
Гонконг имеет подавляющую историю встреч с Камбоджей и находится в отличной форме. Камбоджа дома опасна, но вряд ли прервeт серию. Гости как минимум не проиграют. Ожидаются голы с обеих сторон.
Рекомендованные ставки
- Гонконг не проиграет (двойной шанс X2) – коэффициент 1.60
- Обе забьют – да