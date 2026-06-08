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Камбоджа – Гонконг: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.60

08 июня 2026 8:53
Камбоджа - Гонконг
09 июн. 2026, вторник 13:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.60
Гонконг не проиграет
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9 июня 2026 года в 15:00 сборные Камбоджи и Гонконга сыграют в товарищеском матче.

Камбоджа

Камбоджа подходит к матчу в хорошей атакующей форме: команда забивает в 5 последних матчах, в среднем 1.60 гола за 5 игр (8 голов в 5 матчах). Оборона – слабое место: пропускают в 7 из 9 последних матчей, в среднем 1.40 гола за игру. В прошлом матче разгром Бутана (4:0). Однако история встреч с Гонконгом у камбоджийцев удручает: 8 матчей без побед.

Гонконг

Гонконг находится в отличной форме: команда не проигрывает в 7 последних товарищеских матчах и забивает в 6 последних. Атака стабильна – 1.20 гола в среднем за 5 игр. Оборона пропускает 1.20 в среднем, причeм гонконгцы пропускают в 8 из 10 последних матчей. В прошлом матче победа над Монголией (2:0). История встреч с Камбоджей на стороне гостей: 8 матчей без поражений, причeм в 8 последних встречах Гонконг забивает камбоджийцам.

Факты о командах

Камбоджа

  • За 5 матчей: 1.60 забито, 1.40 пропущено
  • Забивают в 5 последних матчах
  • Пропускают в 7 из 9 матчей
  • 8 матчей без побед над Гонконгом
  • Разгром Бутана (4:0)

Гонконг

  • 7 матчей без поражений в товарищеских встречах
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 1.20 пропущено
  • Забивают в 6 последних матчах
  • Пропускают в 8 из 10 матчей
  • 8 матчей без поражений над Камбоджей
  • Забивают Камбодже в 8 последних встречах

Прогноз на матч Камбоджа – Гонконг

Гонконг имеет подавляющую историю встреч с Камбоджей и находится в отличной форме. Камбоджа дома опасна, но вряд ли прервeт серию. Гости как минимум не проиграют. Ожидаются голы с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Гонконг не проиграет (двойной шанс X2) – коэффициент 1.60
  • Обе забьют – да

1.60
Гонконг не проиграет
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
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