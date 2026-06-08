9 июня 2026 года в 15:00 сборные Камбоджи и Гонконга сыграют в товарищеском матче.

Камбоджа

Камбоджа подходит к матчу в хорошей атакующей форме: команда забивает в 5 последних матчах, в среднем 1.60 гола за 5 игр (8 голов в 5 матчах). Оборона – слабое место: пропускают в 7 из 9 последних матчей, в среднем 1.40 гола за игру. В прошлом матче разгром Бутана (4:0). Однако история встреч с Гонконгом у камбоджийцев удручает: 8 матчей без побед.

Гонконг

Гонконг находится в отличной форме: команда не проигрывает в 7 последних товарищеских матчах и забивает в 6 последних. Атака стабильна – 1.20 гола в среднем за 5 игр. Оборона пропускает 1.20 в среднем, причeм гонконгцы пропускают в 8 из 10 последних матчей. В прошлом матче победа над Монголией (2:0). История встреч с Камбоджей на стороне гостей: 8 матчей без поражений, причeм в 8 последних встречах Гонконг забивает камбоджийцам.

Факты о командах

Камбоджа

За 5 матчей: 1.60 забито, 1.40 пропущено

Забивают в 5 последних матчах

Пропускают в 7 из 9 матчей

8 матчей без побед над Гонконгом

Разгром Бутана (4:0)

Гонконг

7 матчей без поражений в товарищеских встречах

За 5 матчей: 1.20 забито, 1.20 пропущено

Забивают в 6 последних матчах

Пропускают в 8 из 10 матчей

8 матчей без поражений над Камбоджей

Забивают Камбодже в 8 последних встречах

Прогноз на матч Камбоджа – Гонконг

Гонконг имеет подавляющую историю встреч с Камбоджей и находится в отличной форме. Камбоджа дома опасна, но вряд ли прервeт серию. Гости как минимум не проиграют. Ожидаются голы с обеих сторон.

Рекомендованные ставки