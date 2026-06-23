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Швейцария – Канада: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

23 июня 2026 8:00
Швейцария - Канада
24 июн. 2026, среда 22:00 | Чемпионат мира, группа B, 3 тур
Перейти в онлайн матча
3.40
Победа Канады
Сделать ставку

Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Швейцарии и Канады пройдет 24 июня 2026 года в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс». Обе команды уверенно стартовали на турнире – Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину (4:1), а Канада учинила разгром Катару (6:0). Обе сборные демонстрируют впечатляющую результативность – по 10 голов в пяти последних матчах, но канадцы при этом пропускают меньше (2 против 4 у швейцарцев). Сможет ли хозяева турнира (Канада играет на домашнем чемпионате мира) продолжить победное шествие, или Швейцария преподнесет сюрприз и возглавит группу?

Кто победит в матче

Сборная Швейцарии подходит к игре в отличной форме: 10 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,0 за игру) и всего четыре пропущенных (0,8). Команда разгромила Боснию и Герцеговину (4:1) в стартовом туре, а также показала следующие результаты: ничья с Катаром (1:1), ничья с Австралией (1:1), победа над Иорданией (4:1) и ничья с Норвегией (0:0). Швейцарцы действуют организованно в обороне и эффективно в атаке, имеют опытных лидеров, способных решить исход любого матча. Однако им предстоит играть против хозяев турнира, которые находятся в феноменальной форме.

Канада подходит к игре с впечатляющей статистикой: 10 голов в пяти матчах (в среднем 2,0 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда разгромила Катар (6:0) в стартовом туре, а также показала следующие результаты: ничья с Боснией и Герцеговиной (1:1), ничья с Ирландией (1:1), победа над Узбекистаном (2:0) и ничья с Тунисом (0:0). Канадцы не проигрывают в девяти последних матчах, их оборона выглядит практически непробиваемой, а атака стабильно забивает. Домашняя поддержка и уверенная игра делают их одними из главных фаворитов турнира.

Итоговый вывод: Обе команды демонстрируют высокий уровень, но Канада выглядит предпочтительнее за счет более надежной обороны и домашнего преимущества. Швейцария способна навязать борьбу, но против такого соперника, как канадцы, им будет крайне сложно. Учитывая текущую форму и поддержку трибун, победа Канады с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Канады.

Форма и история личных встреч

Обе команды забивают в среднем по два гола за матч, но Канада пропускает значительно меньше (0,4 против 0,8 у Швейцарии). В очных встречах команды обменивались победами, однако текущая форма и домашнее преимущество канадцев дают им явное преимущество. Учитывая разницу в надежности обороны и домашнюю поддержку, Канада выглядит фаворитом.

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Гранит Джака
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
11
Дан Ндой
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Канада
16
Максим Крепо
ВР
22
Ричмонд Ларея
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
0
Люк де Фужроль
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
20
Али Ахмед
ЛП
7
Стефен Эустакиу
ЦП
0
Лиэм Миллар
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПП
9
Кайл Ларин
ЦФ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
4-4-2
1
Кобель
13
Родригес
5
Аканджи
4
Эльведи
3
Видмер
8
Фройлер
20
Эбишер
22
Ридер
10
Джака
7
Эмболо
11
Ндой
4-4-2
16
Крепо
2
Джонстон
13
Корнелиус
0
де Фужроль
22
Ларея
17
Бьюкенан
7
Эустакиу
0
Миллар
20
Ахмед
10
Дэвид
9
Ларин
Остались в запасе
Швейцария
Канада
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Джесс Марш

Прогноз на победителя

Канада имеет более надежную оборону и играет при поддержке домашних трибун, тогда как Швейцария, несмотря на хорошую форму, уступает в стабильности защиты. Учитывая текущие серии команд и домашнее преимущество канадцев, победа хозяев с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Канады с коэффициентом 3,40. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Швейцарии и Канады состоится 24 июня 2026 года в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Швейцария – Канада: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

3.40
Победа Канады
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Чемпионат мира
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