Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Панамы и Хорватии пройдет 24 июня 2026 года в Торонто на стадионе «БМО Филд». Обе команды проиграли в стартовом туре – Панама уступила Гане (0:1), а Хорватия потерпела поражение от Англии (2:4), поэтому для обеих этот матч становится решающим в борьбе за сохранение шансов на выход из группы. Обе команды имеют серьезные проблемы в обороне – пропускают в среднем более двух голов за игру, но при этом панамцы забивают почти два гола за матч. Сможет ли аутсайдер преподнести сюрприз, или Хорватия возьмет свое за счет класса и опыта?

Кто победит в матче

Сборная Панамы подходит к игре с противоречивой статистикой: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и 11 пропущенных (2,2). Команда уступила Гане (0:1) на старте турнира, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: ничья с Боснией и Герцеговиной (1:1), победа над Доминиканской Республикой (4:2), поражение от Бразилии (2:6) и победа над ЮАР (2:1). Панамцы умеют забивать, но их оборона выглядит крайне ненадежной, что против опытной Хорватии может стать решающим фактором. Однако панамцы будут максимально мотивированы и способны создать проблемы любому сопернику.

Хорватия подходит к игре с нестабильными показателями: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и 11 пропущенных (2,2). Команда уступила Англии (2:4) на старте турнира, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: победа над Словенией (2:1), поражение от Бельгии (0:2), поражение от Бразилии (1:3) и поражение от Колумбии (1:2). Хорваты имеют опытных игроков, способных решить исход любого матча, но их оборона выглядит уязвимой, а игра команды в целом нестабильна. Однако класс и опыт хорватов должны сыграть свою роль в матче против менее искушенного соперника.

Итоговый вывод: Обе команды имеют проблемы в обороне, но Хорватия обладает более высоким классом игроков и опытом выступлений на крупных турнирах. Панама способна забить, но ее защита слишком уязвима. Учитывая разницу в классе и необходимость победы для хорватов, победа балканской сборной с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Хорватии.

Форма и история личных встреч

Обе команды пропускают в среднем более двух голов за игру, но Панама показывает лучшие показатели в атаке (1,8 гола против 1,4 у Хорватии). Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако опыт и класс хорватов должны стать решающим фактором.

Прогноз на победителя

Хорватия имеет преимущество в классе и опыте, тогда как Панама, несмотря на атакующий потенциал, имеет серьезные проблемы в обороне. Учитывая необходимость победы для хорватов после поражения от Англии и разницу в классе, победа балканской сборной с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Хорватии с коэффициентом 1,50. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Панамы и Хорватии состоится 24 июня 2026 года в Торонто на стадионе «БМО Филд» и начнется в 02:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».