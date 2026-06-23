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Панама – Хорватия: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

23 июня 2026 8:20
Панама - Хорватия
24 июн. 2026, среда 02:00 | Чемпионат мира, группа L, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Победа Хорватии
Сделать ставку

Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Панамы и Хорватии пройдет 24 июня 2026 года в Торонто на стадионе «БМО Филд». Обе команды проиграли в стартовом туре – Панама уступила Гане (0:1), а Хорватия потерпела поражение от Англии (2:4), поэтому для обеих этот матч становится решающим в борьбе за сохранение шансов на выход из группы. Обе команды имеют серьезные проблемы в обороне – пропускают в среднем более двух голов за игру, но при этом панамцы забивают почти два гола за матч. Сможет ли аутсайдер преподнести сюрприз, или Хорватия возьмет свое за счет класса и опыта?

Кто победит в матче

Сборная Панамы подходит к игре с противоречивой статистикой: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и 11 пропущенных (2,2). Команда уступила Гане (0:1) на старте турнира, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: ничья с Боснией и Герцеговиной (1:1), победа над Доминиканской Республикой (4:2), поражение от Бразилии (2:6) и победа над ЮАР (2:1). Панамцы умеют забивать, но их оборона выглядит крайне ненадежной, что против опытной Хорватии может стать решающим фактором. Однако панамцы будут максимально мотивированы и способны создать проблемы любому сопернику.

Хорватия подходит к игре с нестабильными показателями: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и 11 пропущенных (2,2). Команда уступила Англии (2:4) на старте турнира, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: победа над Словенией (2:1), поражение от Бельгии (0:2), поражение от Бразилии (1:3) и поражение от Колумбии (1:2). Хорваты имеют опытных игроков, способных решить исход любого матча, но их оборона выглядит уязвимой, а игра команды в целом нестабильна. Однако класс и опыт хорватов должны сыграть свою роль в матче против менее искушенного соперника.

Итоговый вывод: Обе команды имеют проблемы в обороне, но Хорватия обладает более высоким классом игроков и опытом выступлений на крупных турнирах. Панама способна забить, но ее защита слишком уязвима. Учитывая разницу в классе и необходимость победы для хорватов, победа балканской сборной с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Хорватии.

Форма и история личных встреч

Обе команды пропускают в среднем более двух голов за игру, но Панама показывает лучшие показатели в атаке (1,8 гола против 1,4 у Хорватии). Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако опыт и класс хорватов должны стать решающим фактором.

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Панама
0
Орландо Москера
ВР
0
Джиовани Рамос
ЦЗ
0
Хосе Кордоба
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
2
Сесар Блэкмен
ЛП
0
Карлос Харви
ЦП
0
Йоэль Барсенас
ЦП
23
Микаэль Мурильо
ПП
0
Кристиан Мартинес Кристиан Мартинес
ЦФ
0
Сесилио Уотермэн
ЦФ
0
Пума Родригес
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
22
Лука Вушкович
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛП
10
Лука Модрич
ЦП
15
Марио Пашалич
ЦП
17
Петар Сучич
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
2
Йосип Станишич
ПП
26
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
3-4-3
0
Москера
0
Рамос
0
Кордоба
16
Андраде
2
Блэкмен
0
Харви
0
Барсенас
23
Мурильо
0
Родригес
0
Уотермэн
0
Кристиан Мартинес
3-5-1-1
1
Ливакович
6
Шутало
22
Вушкович
4
Гвардиол
2
Станишич
15
Пашалич
17
Сучич
16
Батурина
14
Перишич
10
Модрич
26
Муса
Остались в запасе
Панама
Хорватия
Главный тренер
Томас Кристиансен
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Томас Кристиансен
Главный тренер
Златко Далич

Прогноз на победителя

Хорватия имеет преимущество в классе и опыте, тогда как Панама, несмотря на атакующий потенциал, имеет серьезные проблемы в обороне. Учитывая необходимость победы для хорватов после поражения от Англии и разницу в классе, победа балканской сборной с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Хорватии с коэффициентом 1,50. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Панамы и Хорватии состоится 24 июня 2026 года в Торонто на стадионе «БМО Филд» и начнется в 02:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».

Панама – Хорватия: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

1.50
Победа Хорватии
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Чемпионат мира Хорватия Панама
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