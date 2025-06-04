5 июня на стадионе Гонконг Стэдиум состоится товарищеская встреча между сборными Гонконга и Непала. Матч станет важным этапом в подготовке обеих команд к будущим турнирам. Гонконг демонстрирует уверенную игру и не проигрывает уже 8 матчей подряд, тогда как Непал показывает среднюю результативность и слабую защиту. Исход матча во многом будет зависеть от того, насколько гости смогут противостоять атакующему потенциалу хозяев.

Гонконг

Гонконг находится в отличной форме, одержав 4 победы подряд в рамках товарищеских матчей. В последних пяти играх команда забила 12 голов, пропустив всего 1. Среднее количество голов за игру составляет 2.40 в атаке и 0.20 в обороне. В последнем матче Гонконг уверенно обыграл Макао со счeтом 2:0, что подтверждает высокую результативность и надeжность защиты.

Атака Гонконга работает слаженно, а защита остаeтся практически непробиваемой. Команда не пропускает в трeх последних матчах, что говорит о высоком уровне организации игры. Особенно заметна эффективность в реализации голевых моментов.

Непал

Непал выглядит менее уверенно, но всe же демонстрирует прогресс. В последних пяти матчах команда забивает 5 голов при 8 пропущенных. Среднее количество голов за игру составляет 1.00 в атаке и 1.60 в обороне. В последней игре Непал обыграл Сингапур со счeтом 0:1, что говорит о способности создавать моменты и использовать их.

Оборона Непала остаeтся уязвимой, особенно против более организованных соперников. Однако команда показывает улучшение в атаке и может забить в матчах с сильными командами. Особенно важно отметить их мотивацию и готовность бороться до конца.

Факты о командах

Гонконг

Не проигрывает в 8 последних матчах.

Забивает в 7 из 9 последних матчей.

Средний голевой показатель: 2.40 в атаке, 0.20 в обороне.

Не пропускает в 3 последних матчах.

Непал

В 5 последних матчах забивает 5 голов.

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

Средний голевой показатель: 1.00 в атаке, 1.60 в обороне.

Показывает рост результативности в последних играх.

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Товарищеские матчи. Сборные, Гонконг 0 : 0 Непал

Прогноз на матч Гонконг – Непал

Гонконг демонстрирует высокий уровень игры, особенно в атаке и защите, что делает его фаворитом встречи. Непал, несмотря на улучшение в атаке, продолжает испытывать проблемы с защитой. Учитывая текущую форму обеих команд, вероятно, что Гонконг одержит победу, но матч может быть напряжeнным из-за мотивации гостей.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу Гонконга

Рекомендованные ставки