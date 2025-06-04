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Прогноз на точный счет матча Гонконг – Непал: товарищеские матч, 5 июня 2025

04 июня 2025 12:50
Гонконг - Непал
05 июн. 2025, четверг 15:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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6.00
Точный счёт 2:0 в пользу Гонконга
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5 июня на стадионе Гонконг Стэдиум состоится товарищеская встреча между сборными Гонконга и Непала. Матч станет важным этапом в подготовке обеих команд к будущим турнирам. Гонконг демонстрирует уверенную игру и не проигрывает уже 8 матчей подряд, тогда как Непал показывает среднюю результативность и слабую защиту. Исход матча во многом будет зависеть от того, насколько гости смогут противостоять атакующему потенциалу хозяев.

Гонконг

Гонконг находится в отличной форме, одержав 4 победы подряд в рамках товарищеских матчей. В последних пяти играх команда забила 12 голов, пропустив всего 1. Среднее количество голов за игру составляет 2.40 в атаке и 0.20 в обороне. В последнем матче Гонконг уверенно обыграл Макао со счeтом 2:0, что подтверждает высокую результативность и надeжность защиты.

Атака Гонконга работает слаженно, а защита остаeтся практически непробиваемой. Команда не пропускает в трeх последних матчах, что говорит о высоком уровне организации игры. Особенно заметна эффективность в реализации голевых моментов.

Непал

Непал выглядит менее уверенно, но всe же демонстрирует прогресс. В последних пяти матчах команда забивает 5 голов при 8 пропущенных. Среднее количество голов за игру составляет 1.00 в атаке и 1.60 в обороне. В последней игре Непал обыграл Сингапур со счeтом 0:1, что говорит о способности создавать моменты и использовать их.

Оборона Непала остаeтся уязвимой, особенно против более организованных соперников. Однако команда показывает улучшение в атаке и может забить в матчах с сильными командами. Особенно важно отметить их мотивацию и готовность бороться до конца.

Факты о командах

Гонконг

  • Не проигрывает в 8 последних матчах.
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей.
  • Средний голевой показатель: 2.40 в атаке, 0.20 в обороне.
  • Не пропускает в 3 последних матчах.

Непал

  • В 5 последних матчах забивает 5 голов.
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.
  • Средний голевой показатель: 1.00 в атаке, 1.60 в обороне.
  • Показывает рост результативности в последних играх.

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В среднем за матч
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Крупнейшая победа
Товарищеские матчи. Сборные,
Гонконг
0 : 0
05.06.2025
Непал

Прогноз на матч Гонконг – Непал

Гонконг демонстрирует высокий уровень игры, особенно в атаке и защите, что делает его фаворитом встречи. Непал, несмотря на улучшение в атаке, продолжает испытывать проблемы с защитой. Учитывая текущую форму обеих команд, вероятно, что Гонконг одержит победу, но матч может быть напряжeнным из-за мотивации гостей.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу Гонконга

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 2:0 в пользу Гонконга – коэффициент 6.00
  • Гонконг выиграет – коэффициент 1.50
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал Гонконга больше 1.5 – коэффициент 1.70
  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.90

6.00
Точный счёт 2:0 в пользу Гонконга
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Автор: Воронцов Егор
Товарищеские матчи. Сборные Непал Гонконг
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