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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Непал - Гонконг
Непал - Гонконг: онлайн-трансляция 26 марта 2026
Непал
26.03.2026, четверг, 15:15
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Отменен
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Гонконг
Камбоджа – Гонконг: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.60
8 июня, 08:04
Гонконг – Монголия: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.55
4 июня, 08:13
180-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Будем ждать письма»
29 октября 2025, 16:16
7
Прогноз на точный счет матча Гонконг – Непал: товарищеские матч, 5 июня 2025
4 июня 2025, 12:08
176-я сборная мира ждет предложения от России
23 октября 2024, 14:28
6
180-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Будем ждать письма»
29 октября 2025, 16:16
7
Прогноз на точный счет матча Гонконг – Непал: товарищеские матч, 5 июня 2025
4 июня 2025, 12:08
176-я сборная мира ждет предложения от России
23 октября 2024, 14:28
6
Камбоджа – Гонконг: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.60
8 июня, 08:04
Гонконг – Монголия: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.55
4 июня, 08:13
Прогноз на точный счет матча Гонконг – Непал: товарищеские матч, 5 июня 2025
4 июня 2025, 12:08
Отбор ЧМ-2026. Экс-спартаковец помог Узбекистану разгромить Гонконг (3:0)
26 марта 2024, 19:26
Узбекистан – Гонконг: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024
26 марта 2024, 16:40
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Ди Си Юнайтед
- : -
12.07.2026
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Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
Либерия
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Ди Си Юнайтед
- : -
12.07.2026
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27.07.2026
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Камбоджа
2 : 0
09.06.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные,
Гонконг
2 : 0
05.06.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Индия
2 : 1
31.03.2026
Гонконг
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Непал
0 : 1
31.03.2026
Лаос
Товарищеские матчи. Сборные,
Непал
0 : 0
26.03.2026
Гонконг
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Непал
0 : 1
31.03.2026
Лаос
Товарищеские матчи. Сборные,
Непал
0 : 0
26.03.2026
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Отбор Кубка Азии, 5 тур
Непал
0 : 1
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2 : 2
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