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    176-я сборная мира ждет предложения от России

    Пресс-секретарь Футбольной Ассоциации Непала Суреш Шах заявил о готовности национальной сборной сыграть с Россией.

    «Матч между Непалом и Россией может состояться, если российская сторона отправит предложение.

    После получения официального письма мы обязательно его рассмотрим и решим, где и когда играть.

    Будем ждать предложения от России», – сказал Шах.

    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
    • В октябре сборная потренировалась 4 дня, после чего футболисты вернулись в свои клубы.
    • На ноябрь у российской национальной команды запланированы товарищеские матчи с Сирией и Брунеем.
    • Непал занимает 176-е место в рейтинге ФИФА.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:28
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    Комментарии (4)
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    subbotaspartak
    1729683505
    Непал...Ух-ты!!!
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    Цугундeр
    1729684059
    «Матч между Непалом и Россией может состояться, если российская сторона отправит предложение.")) Такие предложения не палкой и не пальцем делаются..)Тут думать надо.
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    biber.ru
    1729684974
    Футбол, а за ним и Бомбардир, скатываются ниже и ниже, ни смотреть, ни читать нечего.
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