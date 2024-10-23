176-я сборная мира ждет предложения от России

Пресс-секретарь Футбольной Ассоциации Непала Суреш Шах заявил о готовности национальной сборной сыграть с Россией.

«Матч между Непалом и Россией может состояться, если российская сторона отправит предложение.

После получения официального письма мы обязательно его рассмотрим и решим, где и когда играть.

Будем ждать предложения от России», – сказал Шах.