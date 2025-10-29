180-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Будем ждать письма»

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Непала Киран Раи предложил сборной России два товарищеских матча в следующем году.

«Мы готовы сыграть со сборной России в следующем году в июне или в паузы после чемпионата мира.

Мы хотели бы пригласить россиян к себе в Непал и сыграть с ними дома. У России есть возможность сыграть даже два матча в Катманду – с нашей главной сборной и молодежной командой Непала.

Будем ждать письма от российской стороны и будем рады сыграть с такой сильной сборной», – сказал Раи.