180-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Будем ждать письма»

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Непала Киран Раи предложил сборной России два товарищеских матча в следующем году.
«Мы готовы сыграть со сборной России в следующем году в июне или в паузы после чемпионата мира.
Мы хотели бы пригласить россиян к себе в Непал и сыграть с ними дома. У России есть возможность сыграть даже два матча в Катманду – с нашей главной сборной и молодежной командой Непала.
Будем ждать письма от российской стороны и будем рады сыграть с такой сильной сборной», – сказал Раи.
- В октябре российская сборная победила Иран (2:1) и Боливию (3:0).
- До конца 2025 года запланированы еще 2 товарищеских матча – против Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).
- Непал занимает 180-е место в рейтинге ФИФА.
Источник: Sport24