Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • 180-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Будем ждать письма»

180-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Будем ждать письма»

29 октября 2025, 16:16
7

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Непала Киран Раи предложил сборной России два товарищеских матча в следующем году.

«Мы готовы сыграть со сборной России в следующем году в июне или в паузы после чемпионата мира.

Мы хотели бы пригласить россиян к себе в Непал и сыграть с ними дома. У России есть возможность сыграть даже два матча в Катманду – с нашей главной сборной и молодежной командой Непала.

Будем ждать письма от российской стороны и будем рады сыграть с такой сильной сборной», – сказал Раи.

  • В октябре российская сборная победила Иран (2:1) и Боливию (3:0).
  • До конца 2025 года запланированы еще 2 товарищеских матча – против Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).
  • Непал занимает 180-е место в рейтинге ФИФА.

Еще по теме:
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России 3
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?» 4
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Непал
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1761747412
ну все, вот теперь д.ков с пуделем точно покажут космический футбол )))
Ответить
k611
1761747780
Там высокогорье, ещё надо адаптироваться. Овчинка выделки не стоит...
Ответить
Просто-333
1761748075
Дно может быть пробито очередной раз...
Ответить
subbotaspartak
1761752393
"Говорят Вам счастье привалило..." - Ворона из мультика про домовёнка Кузю.
Ответить
rash1959
1761752614
Они на Эверест ходят на пикники каждый день
Ответить
...уефан
1761752869
...Видать, на Карпина запал Тот экзотический Непал!... А скорее всего, денежку хотят)...
Ответить
Главные новости
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
3
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
1
Примера. «Реал» крупно победил в дерби (4:1), у Мбаппе 2+1
Вчера, 23:59
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
23
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
5
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
4
Все новости
Все новости
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
2
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
1
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
1
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
23
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
1
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
3
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
5
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 21:43
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
Вчера, 20:52
6
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
4
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
Вчера, 20:23
6
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
Вчера, 20:16
1
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
Вчера, 19:58
12
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
Вчера, 19:55
1
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
Вчера, 19:48
19
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
Вчера, 19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
Вчера, 19:29
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 19:10
5
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
Вчера, 18:59
2
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
Вчера, 18:46
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
Вчера, 18:27
40
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+