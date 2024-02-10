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    • Организатор матча «Интер Майами» в Гонконге принял решение в связи с отсутствием Месси

    Организатор матча «Интер Майами» в Гонконге принял решение в связи с отсутствием Месси

    Организатор матча «Интер Майами» против сборной футбольных звезд Гонконга сделал заявление из-за неучастия в игре аргентинского нападающего американской команды Лионеля Месси.

    «Мы не уйдем от ответственности как организаторы, поэтому Tatler Asia предложит всем, кто приобрел билеты на матч по официальным каналам, 50% возврат средств», – говорится в сообщении.

    • «Интер Майами» одержал победу в матче со счетом 4:1.
    • Игра состоялась 4 февраля.
    • 7 февраля 36-летний Месси вышел на замену на 60-й минте в товарищеском матче «Интер Майами» с «Виссел Кобе».

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    Источник: ESPN

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    10.02.2024 17:47
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