Организатор матча «Интер Майами» в Гонконге принял решение в связи с отсутствием Месси

Организатор матча «Интер Майами» против сборной футбольных звезд Гонконга сделал заявление из-за неучастия в игре аргентинского нападающего американской команды Лионеля Месси.

«Мы не уйдем от ответственности как организаторы, поэтому Tatler Asia предложит всем, кто приобрел билеты на матч по официальным каналам, 50% возврат средств», – говорится в сообщении.