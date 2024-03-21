Гонконг
21.03.2024, четверг, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 3 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 3 тур
- : -
Не начался
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П1
16
Х
5.7
П2
1.23
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Узбекистан
Статистика матча Гонконг - Узбекистан
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча Гонконг против Узбекистана, отбор к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта 2024, в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Гонконг – Узбекистан
- Матч будет транслировать «Pari».