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Смотреть прямую трансляцию матча Гонконг против Узбекистана, отбор к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта 2024, в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Гонконг – Узбекистан