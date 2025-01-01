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Китай. Суперлига
Команды
Юньнань Юкунь
Юньнань Юкунь
Юйси
Китай. Суперлига
Стадион:
Юйси Спортс Центр
Тренер:
Йорн Андерсен
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21
Семак оценил зимнюю трансферную кампанию «Спартака»
19:07
Салах прокомментировал свои шансы выиграть «Золотой мяч»
18:57
Генич поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ
18:45
1
Широков согласился со скандальными словами Кокорина про РПЛ
18:36
1
Фото
Новую девушку Беллингема заподозрили в оказании эскорт-услуг
18:06
5
«Зенит» объявил об уходе бразильского полузащитника
17:31
«Краснодар» продаст Кастаньо дороже, чем купил год назад
17:17
Бабаев рассказал об интересе «Спартака» к форварду ЦСКА: «За миллиард евро мы бы задумались, наверное»
17:05
12
Роналдо составил топ-10 лучших футболистов в истории
16:56
2
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Хохлов отреагировал на уход Карпина из «Ростова»
18:27
Спартаковец Маркиньос охарактеризовал Станковича
18:18
Фото
Новую девушку Беллингема заподозрили в оказании эскорт-услуг
18:06
5
38-летний Акинфеев не ответил, когда закончит карьеру
17:52
Моуринью может подать в суд на «Галатасарай»
17:43
«Зенит» объявил об уходе бразильского полузащитника
17:31
«Краснодар» продаст Кастаньо дороже, чем купил год назад
17:17
Бабаев рассказал об интересе «Спартака» к форварду ЦСКА: «За миллиард евро мы бы задумались, наверное»
17:05
12
Роналдо составил топ-10 лучших футболистов в истории
16:56
2
Экс-спартаковец Рыбус ответил, сколько денег ему нужно на ежемесячные траты
16:48
7
Каррагер оценил шансы «Реала» выиграть Лигу чемпионов
16:40
1
Жена Карпина попрощалась с Ростовом
16:32
2
Гвардиола – о Хусанове: «Не думаю, что мы будем много общаться»
16:24
2
Абаскаль рассказал, как справлялся с хейтом в «Спартаке»
16:16
1
Доннарумма пропустит ближайший матч «ПСЖ», Сафонов – в заявке
16:08
200-я сборная мира готова сыграть с Россией в 2025 году
16:00
6
Стало известно, какой судья обслужит матч «Зенит» – ЦСКА
15:54
13
Роналду уступил пенальти одноклубнику, не забивавшему 9 матчей
15:45
3
Агент Селюк разнес Карпина за уход из «Ростова»: «Более гнусного поступка не представить»
15:30
19
Клуб РПЛ пригласил Трампа на свой матч
15:15
10
Компани продолжит тренировать «Баварию», но при одном условии
14:56
1
Спартаковец Маркиньос выбрал любимое блюдо русской кухни: «Очень вкусно и питательно!»
14:42
7
Четыре игрока «Реала» пропустят кубковый полуфинал с «Сосьедадом»
14:28
Гурцкая назвал причины ухода Карпина из «Ростова»
14:14
9
Шапи высказался об игре против Месси в Кубке чемпионов КОНКАКАФ
13:51
2
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