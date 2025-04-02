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  • Слуцкий прокомментировал победу «Шанхай Шэньхуа» над «Юньнань Юкунь»

Слуцкий прокомментировал победу «Шанхай Шэньхуа» над «Юньнань Юкунь»

Вчера, 18:44
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий подвел итоги выигранного матча 4-го тура чемпионата Китая против «Юньнань Юкунь».

  • «Шэньхуа» победил со счетом 3:1.
  • Команда Слуцкого вышла в лидеры китайской Суперлиги.
  • Следующий матч – дерби с «Шанхай Порт» (6 апреля).

«Сегодня мы провели хорошую игру с точки зрения создания моментов, контроля мяча и интенсивности. Мы пропустили после первого же удара в створ, но игроки быстро отреагировали. Думаю, мы заслужили победу.

Мы повторили счет из прошлой игры и играли качественно в первом тайме, поэтому я в перерыве старался убедить футболистов играть так же уверенно, это повлияло на результат.

Мы концентрируемся на настоящем. Каждая игра сложна, как вы могли сегодня заметить. Воскресный матч важен, и мы сделаем все для успеха», – заявил Слуцкий.

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Источник: Спортс’’
Китай. Суперлига Юньнань Юкунь Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
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