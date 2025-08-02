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  • Реакция Слуцкого на 4:4 в матче «Юньнань Юкунь» – «Шанхай Шэньхуа»

Реакция Слуцкого на 4:4 в матче «Юньнань Юкунь» – «Шанхай Шэньхуа»

Вчера, 18:00

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью с «Юньнань Юкунь» в 19-м туре чемпионата Китая.

  • Команда российского специалиста ушла от поражения, сыграв 4:4.
  • По ходу встречи «Шэньхуа» уступал со счетом 0:3 и 2:4.

«Это была страстная игра. Мы создали несколько очень хороших шансов в первые 10 минут игры, но вратарь соперника был хорош, а дальше каждый момент «Юньнаня» превращался в гол.

Мы оказались в трудной ситуации, но я горжусь тем, что моя команда сравняла счет. Даже когда на табло было 2:4, игроки не сдались и полностью выложились. Хоть мы и сыграли плохо, ценю усилия футболистов.

В концовке мы не жалели усилий, чтобы создавать новые шансы. У нас хорошая физическая форма», – заявил Слуцкий.

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Источник: Спортс’’
Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Юньнань Юкунь Слуцкий Леонид
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