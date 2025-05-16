17 мая на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге состоится матч 34-го тура чемпионата Германии между «Санкт-Паули» и «Бохумом». Обе команды проводят сложный сезон и ведут борьбу за выживание, поэтому встреча будет иметь принципиальное значение. Хозяевам достаточно сыграть надeжно, чтобы остаться в Бундеслиге, а «Бохум» уже на грани вылета и вряд ли рассчитывает на спасение. Ожидается упорный и нервный матч, в котором многое решит первый забитый мяч.

«Санкт-Паули»

Команда занимает 14-е место и имеет 32 очка. За последние пять туров «Санкт-Паули» набрал всего 3 очка, но и не проигрывает в двух матчах подряд. Основная проблема – низкая результативность: 5 голов за 5 матчей.Лучший бомбардир – Морган Гилавоги с 7 мячами в 26 играх. Команда демонстрирует организованную оборону и старается играть от соперника, особенно в матчах с равными по уровню командами. При этом за 5 матчей пропущено лишь 5 голов – один из лучших показателей среди аутсайдеров. Дома «Санкт-Паули» действует чуть увереннее, но также делает ставку на минимальный результат.

«Бохум»

Последняя строчка и 22 очка – результат крайне слабого сезона. «Бохум» не может выиграть уже 8 туров подряд и показывает крайне низкую реализацию в атаке – всего 3 гола за последние 5 матчей. Майрон Боаду – лучший бомбардир с 7 голами в 19 матчах, но команда слишком зависима от его формы.Особенно тревожит оборона: 8 пропущенных мячей за 5 матчей, нестабильная игра вратаря и системные ошибки на флангах. Даже в домашних играх «Бохум» теряет очки, а на выезде и вовсе не имеет преимущества ни в одном из компонентов.

Факты о командах:

«Санкт-Паули»

Не выигрывает 4 тура подряд

В среднем 1.0 гола за матч в атаке, 1.0 – в защите (последние 5 игр)

32 очка, 14-е место

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Бохум»

Не выигрывает 8 матчей

В среднем 0.6 гола за матч, 1.6 – пропущенных (последние 5 игр)

22 очка, 18-е место

Пропускает в 11 из 13 последних матчей

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 1:0 Германия. Бундеслига, 17 тур Бохум 1 : 0 Санкт-Паули

Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Бохум»

Команды не отличаются результативностью, и, учитывая турнирное давление, матч, вероятно, получится закрытым. «Санкт-Паули» действует организованнее и дисциплинированнее, особенно в защите, а «Бохум» практически не создаeт моментов. На своeм поле хозяева выглядят предпочтительнее и имеют все шансы победить с минимальным счeтом.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Санкт-Паули»

Рекомендованные ставки: