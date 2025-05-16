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Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Бохум»: Бундеслига, 17 мая 2025

16 мая 2025 10:38
Санкт-Паули - Бохум
17 мая 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 34 тур
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6.10
Точный счёт 1:0 в пользу «Санкт-Паули»
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17 мая на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге состоится матч 34-го тура чемпионата Германии между «Санкт-Паули» и «Бохумом». Обе команды проводят сложный сезон и ведут борьбу за выживание, поэтому встреча будет иметь принципиальное значение. Хозяевам достаточно сыграть надeжно, чтобы остаться в Бундеслиге, а «Бохум» уже на грани вылета и вряд ли рассчитывает на спасение. Ожидается упорный и нервный матч, в котором многое решит первый забитый мяч.

«Санкт-Паули»

Команда занимает 14-е место и имеет 32 очка. За последние пять туров «Санкт-Паули» набрал всего 3 очка, но и не проигрывает в двух матчах подряд. Основная проблема – низкая результативность: 5 голов за 5 матчей.Лучший бомбардир – Морган Гилавоги с 7 мячами в 26 играх. Команда демонстрирует организованную оборону и старается играть от соперника, особенно в матчах с равными по уровню командами. При этом за 5 матчей пропущено лишь 5 голов – один из лучших показателей среди аутсайдеров. Дома «Санкт-Паули» действует чуть увереннее, но также делает ставку на минимальный результат.

«Бохум»

Последняя строчка и 22 очка – результат крайне слабого сезона. «Бохум» не может выиграть уже 8 туров подряд и показывает крайне низкую реализацию в атаке – всего 3 гола за последние 5 матчей. Майрон Боаду – лучший бомбардир с 7 голами в 19 матчах, но команда слишком зависима от его формы.Особенно тревожит оборона: 8 пропущенных мячей за 5 матчей, нестабильная игра вратаря и системные ошибки на флангах. Даже в домашних играх «Бохум» теряет очки, а на выезде и вовсе не имеет преимущества ни в одном из компонентов.

Факты о командах:

«Санкт-Паули»

  • Не выигрывает 4 тура подряд
  • В среднем 1.0 гола за матч в атаке, 1.0 – в защите (последние 5 игр)
  • 32 очка, 14-е место
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Бохум»

  • Не выигрывает 8 матчей
  • В среднем 0.6 гола за матч, 1.6 – пропущенных (последние 5 игр)
  • 22 очка, 18-е место
  • Пропускает в 11 из 13 последних матчей

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бохум
1 : 0
15.01.2025
Санкт-Паули

Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Бохум»

Команды не отличаются результативностью, и, учитывая турнирное давление, матч, вероятно, получится закрытым. «Санкт-Паули» действует организованнее и дисциплинированнее, особенно в защите, а «Бохум» практически не создаeт моментов. На своeм поле хозяева выглядят предпочтительнее и имеют все шансы победить с минимальным счeтом.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Санкт-Паули»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Санкт-Паули» – коэффициент 6.10
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Бохума» меньше 1.0 – коэффициент 1.82

6.10
Точный счёт 1:0 в пользу «Санкт-Паули»
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Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига Бохум Санкт-Паули
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