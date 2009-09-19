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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Майнц
Бохум - Майнц: обзор матча 19 сентября 2009
Бохум
19.09.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 3
Завершен
Майнц
7'
М. Азауаг
45'
Д. Климович
45'
А. Иваншиц
52'
А. Шюррле
71'
А. Шюррле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бохум - Майнц
Желтая карточка
М. Азауаг
Желтая карточка
Д. Гроте
Замена
П. ван дер Хейден
️️️️
А. Шюррле
Замена
А. Гримальди
️️️️
А. Иваншиц
Желтая карточка
К. Дабровски
Замена
З. Дедич
️️️️
М. Мальтриц
Замена
М. Пекович
️️️️
Б. Свенссон
Замена
П. Фрайер
️️️️
А. Йоханссон
ГОЛ! 2:3!
А. Шюррле
Желтая карточка
М. Маврай
Желтая карточка
Б. Свенссон
Замена
Д. Гроте
️️️️
Ф. Бениг
ГОЛ! 2:2!
А. Шюррле
ГОЛ! 2:1!
А. Иваншиц
ГОЛ! 2:0!
Д. Климович
Желтая карточка
Н. Бунгерт
Желтая карточка
З. Лёв
ГОЛ! 1:0!
М. Азауаг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
25
Даниель Фернандеш
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Филипп Бениг
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
5
Кристоф Дабровски
ЦП
10
Мимун Азауаг
ЦП
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
14
Диего Климович
ЦФ
40
Джоел Эпалле
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Бохум
31
Рене Ренно
ВР
2
Матиас Конча
ПЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
9
Миркан Айдын
ЦП
20
Деннис Гроте
ПП
7
Пауль Фрайер
ЦФ
29
Златко Дедич
ЦФ
Майнц
24
Пьер Кляйнхайдер
ВР
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
27
Даниэль Гункель
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
39
Адриано Гримальди
ЦФ
32
Драган Богавац
ЦФ
3-2-2-3
25
Фернандеш
28
Фукс
3
Маврай
4
Мальтриц
5
Бениг
24
Яхья
5
Дабровски
10
Азауаг
40
Эпалле
14
Климович
4
Йоханссон
3-2-3-1
28
Веткло
4
Новески
2
Свенссон
26
Бунгерт
16
Хеллер
24
Лёв
20
Шюррле
23
Иваншиц
19
Сото
30
Бансе
5
Бениг
20
Гроте
20
Гроте
5
Бениг
4
Йоханссон
7
Фрайер
7
Фрайер
4
Йоханссон
4
Мальтриц
29
Дедич
29
Дедич
4
Мальтриц
23
Иваншиц
39
Гримальди
39
Гримальди
23
Иваншиц
20
Шюррле
35
ван дер Хейден
35
ван дер Хейден
20
Шюррле
2
Свенссон
13
Пекович
13
Пекович
2
Свенссон
Остались в запасе
Бохум
Майнц
31
Рене Ренно
ВР
9
Миркан Айдын
ЦП
2
Матиас Конча
ПЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
Главный тренер
Марсель Коллер
27
Даниэль Гункель
ЦП
32
Драган Богавац
ЦФ
24
Пьер Кляйнхайдер
ВР
8
Ямир Хика
ЦП
Главный тренер
Йорн Андерсен
Остались в запасе
31
Рене Ренно
ВР
9
Миркан Айдын
ЦП
2
Матиас Конча
ПЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
Остались в запасе
27
Даниэль Гункель
ЦП
32
Драган Богавац
ЦФ
24
Пьер Кляйнхайдер
ВР
8
Ямир Хика
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Йорн Андерсен
Статистика матча Бохум - Майнц
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Бабак Рафати
(Ганновер)
Стадион:
Рурштадион
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