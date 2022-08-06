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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Майнц
Бохум - Майнц: обзор матча 06 августа 2022
Бохум
06.08.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Майнц
39'
К. Штегер
26'
К. Онисиво
77'
К. Онисиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Майнц
Желтая карточка
С. Ганвула
90'
+3
90'
+3
Замена
А. Каси
️️️️
Э. Фернандес
Замена
С. Джанко
️️️️
К. Гамбоа
87'
85'
Замена
М. Мустафа
️️️️
К. Онисиво
84'
Желтая карточка
Д. Бургзорг
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
Г. Хольтманн
81'
77'
ГОЛ! 1:2!
К. Онисиво
Пас отдал
А. Сташ
Замена
С. Ганвула
️️️️
Ф. Хофманн
76'
Замена
Ж. Осеи-Туту
️️️️
С. Цоллер
76'
64'
Желтая карточка
Ш. Белл
62'
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
А. Фульини
62'
Замена
Л. Баррейро
️️️️
Л. Джэ Сон
ГОЛ! 1:1!
К. Штегер
Пас отдал
К. Стафилидис
39'
33'
Желтая карточка
А. Сташ
26'
ГОЛ! 0:1!
К. Онисиво
Пас отдал
Э. Фернандес
Желтая карточка
К. Стафилидис
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
7
Кевин Штегер
АП
29
Такума Асано
ПВ
6
Симон Цоллер
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
25
Мохаммед Толба
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
2
Жорди Осеи-Туту
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
18
Леандро Баррейро
ЦП
21
Мервиль Папела
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
4-1-3-2
1
Риман
3
Стафилидис
15
Машович
18
Ордец
2
Гамбоа
8
Лосилла
17
Хольтманн
7
Штегер
29
Асано
33
Хофманн
6
Цоллер
3-3-2-1-1
27
Центнер
16
Белл
42
Хак
5
Ляйтш
6
Фернандес
18
Сташ
24
Мартин
10
Фульини
31
Кор
7
Джэ Сон
9
Онисиво
2
Гамбоа
17
Джанко
17
Джанко
2
Гамбоа
17
Хольтманн
10
Ферстер
10
Ферстер
17
Хольтманн
6
Цоллер
2
Осеи-Туту
2
Осеи-Туту
6
Цоллер
33
Хофманн
35
Ганвула
35
Ганвула
33
Хофманн
6
Фернандес
19
Каси
19
Каси
6
Фернандес
7
Джэ Сон
18
Баррейро
18
Баррейро
7
Джэ Сон
10
Фульини
37
Бургзорг
37
Бургзорг
10
Фульини
9
Онисиво
9
Мустафа
9
Мустафа
9
Онисиво
Остались в запасе
Бохум
Майнц
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
25
Мохаммед Толба
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
Главный тренер
Томас Райс
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
25
Мохаммед Толба
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Бохум - Майнц
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
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