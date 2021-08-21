Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Майнц
Бохум - Майнц: обзор матча 21 августа 2021
Бохум
21.08.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Майнц
21'
Г. Хольтманн
56'
С. Полтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бохум - Майнц
Желтая карточка
С. Цоллер
90'
+4
Желтая карточка
Т. Асано
90'
+3
90'
Желтая карточка
Д. Кор
Желтая карточка
М. Риман
87'
Замена
Т. Асано
️️️️
Г. Хольтманн
81'
Замена
К. Стафилидис
️️️️
Э. Реджбечай
72'
Замена
Э. Машович
️️️️
М. Пантович
71'
67'
Желтая карточка
Л. Баррейро
67'
Замена
К. Штегер
️️️️
Ш. Белл
62'
Замена
А. Салаи
️️️️
Л. Джэ Сон
Замена
Х. Бокхорн
️️️️
К. Гамбоа
60'
57'
Желтая карточка
Ж. Бутьюс
ГОЛ! 2:0!
С. Полтер
Пас отдал
С. Цоллер
56'
Желтая карточка
Э. Реджбечай
54'
46'
Замена
Д. Кор
️️️️
Н. Тауэр
46'
Замена
Д. Сент-Джуст
️️️️
А. Хак
46'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
П. Небель
ГОЛ! 1:0!
Г. Хольтманн
Пас отдал
С. Цоллер
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
27
Милош Пантович
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
7
Ли Джэ Сон
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
13
Раман Чибса
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
86
Сома Новотны
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
21
Мервиль Папела
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
7
Кевин Штегер
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Риман
3
Соарес
17
Белла Кочап
24
Лампропулос
2
Гамбоа
8
Лосилла
37
Реджбечай
17
Хольтманн
27
Пантович
91
Полтер
6
Цоллер
3-3-1-1-2
27
Центнер
16
Белл
42
Хак
19
Ниахате
30
Видмер
5
Тауэр
24
Мартин
18
Баррейро
8
Небель
7
Джэ Сон
9
Буркардт
37
Реджбечай
3
Стафилидис
3
Стафилидис
37
Реджбечай
27
Пантович
15
Машович
15
Машович
27
Пантович
2
Гамбоа
7
Бокхорн
7
Бокхорн
2
Гамбоа
17
Хольтманн
29
Асано
29
Асано
17
Хольтманн
42
Хак
6
Сент-Джуст
6
Сент-Джуст
42
Хак
5
Тауэр
31
Кор
31
Кор
5
Тауэр
8
Небель
14
Бутьюс
14
Бутьюс
8
Небель
16
Белл
7
Штегер
7
Штегер
16
Белл
7
Джэ Сон
11
Салаи
11
Салаи
7
Джэ Сон
Остались в запасе
Бохум
Майнц
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
86
Сома Новотны
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
86
Сома Новотны
ЦФ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Бохум - Майнц
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Рурштадион
Новости команд
Все
Бохум
Майнц
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Бохум» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы Бохума и Майнца на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.10.27 09:18
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
2025.09.17 18:48
Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Бохум»: Бундеслига, 17 мая 2025
2025.05.16 10:12
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+