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Бундеслига 2026/2027
Майнц - Бохум
Майнц - Бохум: обзор матча 28 января 2023
Майнц
28.01.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
5 : 2
Завершен
Бохум
1'
Л. Джэ Сон
17'
С. Видмер
28'
К. Онисиво
57'
К. Онисиво
88'
К. Онисиво
70'
П. Кунде
72'
Э. Машович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Бохум
ГОЛ! 5:2!
К. Онисиво
Пас отдал
А. Баркок
88'
82'
Желтая карточка
К. Шлоттербек
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
Л. Ажорк
81'
73'
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
П. Кунде
72'
ГОЛ! 4:2!
Э. Машович
70'
ГОЛ! 4:1!
П. Кунде
Пас отдал
А. Лосилла
Замена
Д. Да Коста
️️️️
С. Видмер
69'
Замена
М. Ляйтш
️️️️
Ш. Белл
68'
Замена
А. Сташ
️️️️
Л. Баррейро
62'
Замена
А. Баркок
️️️️
Л. Джэ Сон
62'
ГОЛ! 4:0!
К. Онисиво
Пас отдал
Л. Баррейро
57'
46'
Замена
К. Стафилидис
️️️️
Д. Соарес
46'
Замена
Т. Асано
️️️️
К. Штегер
46'
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
Г. Хольтманн
46'
Замена
Э. Машович
️️️️
С. Джанко
ГОЛ! 3:0!
К. Онисиво
28'
ГОЛ! 2:0!
С. Видмер
17'
ГОЛ! 1:0!
Л. Джэ Сон
Пас отдал
А. Каси
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Бохум
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
29
Такума Асано
ПВ
30
Марко Йоханссон
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Дамен
6
Фернандес
16
Белл
21
Ханше-Ольсен
19
Каси
30
Видмер
18
Баррейро
31
Кор
7
Джэ Сон
19
Ажорк
9
Онисиво
4-1-1-2-2
1
Риман
17
Джанко
18
Ордец
13
Шлоттербек
3
Соарес
8
Лосилла
25
Кунде
7
Штегер
17
Хольтманн
6
Цоллер
33
Хофманн
16
Белл
5
Ляйтш
5
Ляйтш
16
Белл
30
Видмер
21
Да Коста
21
Да Коста
30
Видмер
18
Баррейро
18
Сташ
18
Сташ
18
Баррейро
7
Джэ Сон
25
Баркок
25
Баркок
7
Джэ Сон
19
Ажорк
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
19
Ажорк
3
Соарес
3
Стафилидис
3
Стафилидис
3
Соарес
17
Джанко
15
Машович
15
Машович
17
Джанко
25
Кунде
10
Ферстер
10
Ферстер
25
Кунде
17
Хольтманн
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
17
Хольтманн
7
Штегер
29
Асано
29
Асано
7
Штегер
Остались в запасе
Майнц
Бохум
1
Лассе Рис
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
Главный тренер
Бо Свенссон
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
30
Марко Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
Остались в запасе
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
30
Марко Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Майнц - Бохум
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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