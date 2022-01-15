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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Бохум
Майнц - Бохум: обзор матча 15 января 2022
Майнц
15.01.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Бохум
48'
Д. Сент-Джуст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Бохум
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
К. Онисиво
90'
+5
Замена
А. Лукоки
️️️️
А. Мартин
90'
+5
89'
Желтая карточка
Э. Реджбечай
Желтая карточка
П. Небель
86'
Желтая карточка
К. Штегер
85'
Замена
П. Небель
️️️️
Ж. Буркардт
81'
80'
Замена
Х. Бокхорн
️️️️
К. Антви-Адджей
80'
Замена
Ю. Локадия
️️️️
Э. Левен
Замена
К. Штегер
️️️️
Л. Джэ Сон
80'
76'
Желтая карточка
К. Гамбоа
70'
Желтая карточка
А. Белла Кочап
61'
Замена
Э. Реджбечай
️️️️
Т. Асано
61'
Замена
Д. Блум
️️️️
М. Пантович
Желтая карточка
А. Сташ
55'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сент-Джуст
Пас отдал
Ж. Буркардт
48'
32'
Пенальти не реализован!
С. Полтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
23
Эдуард Левен
ЦП
27
Милош Пантович
АП
29
Такума Асано
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
7
Кевин Штегер
АП
8
Пауль Небель
ПВ
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
17
Данни Блум
ЛВ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
3-3-1-1-2
27
Центнер
16
Белл
19
Ниахате
6
Сент-Джуст
24
Мартин
18
Сташ
30
Видмер
18
Баррейро
7
Джэ Сон
9
Онисиво
9
Буркардт
4-1-1-3-1
1
Риман
2
Гамбоа
5
Ляйтш
17
Белла Кочап
3
Стафилидис
8
Лосилла
23
Левен
29
Асано
27
Пантович
18
Антви-Адджей
91
Полтер
24
Мартин
24
Лукоки
24
Лукоки
24
Мартин
9
Онисиво
14
Бутьюс
14
Бутьюс
9
Онисиво
7
Джэ Сон
7
Штегер
7
Штегер
7
Джэ Сон
9
Буркардт
8
Небель
8
Небель
9
Буркардт
18
Антви-Адджей
7
Бокхорн
7
Бокхорн
18
Антви-Адджей
29
Асано
37
Реджбечай
37
Реджбечай
29
Асано
27
Пантович
17
Блум
17
Блум
27
Пантович
23
Левен
9
Локадия
9
Локадия
23
Левен
Остались в запасе
Майнц
Бохум
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
Главный тренер
Бо Свенссон
21
Михаэль Эссер
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Майнц - Бохум
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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