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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бохум - Майнц
Бохум - Майнц: обзор матча 18 января 2022
Бохум
18.01.2022, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Майнц
56'
М. Пантович (П)
59'
М. Пантович
80'
Э. Левен
36'
К. Онисиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бохум - Майнц
Замена
Э. Машович
️️️️
Э. Реджбечай
89'
Замена
Т. Асано
️️️️
Г. Хольтманн
84'
81'
Замена
М. Папела
️️️️
А. Сташ
ГОЛ! 3:1!
Э. Левен
Пас отдал
К. Стафилидис
80'
75'
Желтая карточка
А. Сташ
Замена
С. Полтер
️️️️
Ю. Локадия
74'
Замена
Э. Левен
️️️️
П. Остерхаге
73'
73'
Замена
А. Мартин
️️️️
А. Лукоки
72'
Замена
П. Небель
️️️️
Ш. Белл
65'
Желтая карточка
Ш. Белл
64'
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
Л. Баррейро
63'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
Л. Джэ Сон
ГОЛ! 2:1!
М. Пантович
Пас отдал
Г. Хольтманн
59'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Пантович
56'
55'
Желтая карточка
Л. Баррейро
36'
ГОЛ! 0:1!
К. Онисиво
14'
Желтая карточка
Л. Джэ Сон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
27
Милош Пантович
АП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
7
Кевин Штегер
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Роберт Теше
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
8
Пауль Небель
ПВ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Риман
3
Соарес
17
Белла Кочап
5
Ляйтш
2
Гамбоа
8
Лосилла
6
Остерхаге
37
Реджбечай
17
Хольтманн
27
Пантович
9
Локадия
3-3-1-2-1
27
Центнер
42
Хак
16
Белл
19
Ниахате
30
Видмер
18
Сташ
24
Лукоки
18
Баррейро
7
Джэ Сон
7
Штегер
9
Онисиво
37
Реджбечай
15
Машович
15
Машович
37
Реджбечай
6
Остерхаге
23
Левен
23
Левен
6
Остерхаге
17
Хольтманн
29
Асано
29
Асано
17
Хольтманн
9
Локадия
91
Полтер
91
Полтер
9
Локадия
24
Лукоки
24
Мартин
24
Мартин
24
Лукоки
18
Сташ
21
Папела
21
Папела
18
Сташ
7
Джэ Сон
14
Бутьюс
14
Бутьюс
7
Джэ Сон
16
Белл
8
Небель
8
Небель
16
Белл
18
Баррейро
9
Буркардт
9
Буркардт
18
Баррейро
Остались в запасе
Бохум
Майнц
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
Главный тренер
Томас Райс
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Бохум - Майнц
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
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