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Расписание матчей
Германия. Кубок
Майнц - Бохум
Майнц - Бохум: обзор матча 23 декабря 2020
Майнц
23.12.2020, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 0 : 3
Завершен
Бохум
7'
Ж. Бутьюс
55'
Д. Латца
66'
Г. Хольтманн
90+4'
Р. Теше
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Майнц - Бохум
Пенальти не реализован!
Ж. Матета
ГОЛ!
С. Ганвула
0:3
Пенальти не реализован!
К. Штегер
ГОЛ!
Э. Машович
0:2
Пенальти не реализован!
А. Салаи
ГОЛ!
М. Пантович
0:1
Замена
А. Салаи
️️️️
А. Хак
106'
106'
Замена
Х. Бокхорн
️️️️
К. Гамбоа
106'
Замена
Э. Машович
️️️️
А. Лосилла
Желтая карточка
Ч. Донь-Вон
100'
97'
Замена
М. Пантович
️️️️
Р. Жуль
97'
Замена
П. Древес
️️️️
Г. Хольтманн
95'
Красная карточка
М. Риман
Желтая карточка
Ж. Матета
90'
+4
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Р. Теше
Пас отдал
Р. Жуль
Замена
К. Штегер
️️️️
Д. Латца
88'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Л. Баррейро
82'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Р. Квайсон
81'
74'
Желтая карточка
Д. Блум
66'
ГОЛ! 2:1!
Г. Хольтманн
Пас отдал
Д. Блум
Замена
Ж. Матета
️️️️
Ж. Буркардт
62'
62'
Замена
С. Ганвула
️️️️
С. Цоллер
ГОЛ! 2:0!
Д. Латца
Пас отдал
Р. Квайсон
55'
32'
Желтая карточка
М. Ляйтш
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бутьюс
Пас отдал
Ж. Буркардт
7'
2'
Желтая карточка
К. Гамбоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
12
Давид Килиан
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Данни Блум
ЛВ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
8
Роберт Теше
ЦП
32
Роберт Жуль
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
7
Кевин Штегер
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Бохум
30
Патрик Древес
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
10
Томас Айсфельд
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
27
Милош Пантович
АП
86
Сома Новотны
ЦФ
30
Moritz Römling
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
4-2-1-3
27
Центнер
12
Килиан
13
Ниахате
6
Сент-Джуст
42
Хак
18
Баррейро
46
Латца
14
Бутьюс
9
Буркардт
9
Онисиво
19
Квайсон
4-1-1-2-2
1
Риман
2
Гамбоа
17
Белла Кочап
5
Ляйтш
3
Соарес
8
Лосилла
8
Теше
17
Блум
17
Хольтманн
6
Цоллер
32
Жуль
46
Латца
7
Штегер
7
Штегер
46
Латца
19
Квайсон
6
Фернандес
6
Фернандес
19
Квайсон
18
Баррейро
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
18
Баррейро
42
Хак
11
Салаи
11
Салаи
42
Хак
9
Буркардт
14
Матета
14
Матета
9
Буркардт
17
Хольтманн
30
Древес
30
Древес
17
Хольтманн
2
Гамбоа
7
Бокхорн
7
Бокхорн
2
Гамбоа
32
Жуль
27
Пантович
27
Пантович
32
Жуль
6
Цоллер
35
Ганвула
35
Ганвула
6
Цоллер
8
Лосилла
15
Машович
15
Машович
8
Лосилла
Остались в запасе
Майнц
Бохум
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
86
Сома Новотны
ЦФ
30
Moritz Römling
ЦФ
10
Томас Айсфельд
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
Остались в запасе
86
Сома Новотны
ЦФ
30
Moritz Römling
ЦФ
10
Томас Айсфельд
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Майнц - Бохум
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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