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    Ян-Мориц Лихте

    Тренер
    Имя Ян-Мориц
    Фамилия Лихте
    Гражданство Германия
    Дата рождения 12 января 1980
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Майнц 22 4 12 6
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.10.2020 Унион 4 : 0 Майнц
    17.10.2020 Майнц 0 : 1 Байер
    24.10.2020 Майнц 2 : 3 Боруссия
    31.10.2020 Аугсбург 3 : 1 Майнц
    07.11.2020 Майнц 2 : 2 Шальке-04
    22.11.2020 Фрайбург 1 : 3 Майнц
    29.11.2020 Майнц 1 : 1 Хоффенхайм
    05.12.2020 Арминия 2 : 1 Майнц
    12.12.2020 Майнц 0 : 1 Кельн
    15.12.2020 Герта 0 : 0 Майнц
    19.12.2020 Майнц 0 : 1 Вердер
    03.01.2021 Бавария 5 : 2 Майнц
    09.01.2021 Майнц 0 : 2 Айнтрахт
    16.01.2021 Боруссия 1 : 1 Майнц
    19.01.2021 Майнц 0 : 2 Вольфсбург
    23.01.2021 Майнц 3 : 2 РБ Лейпциг
    29.01.2021 Штутгарт 2 : 0 Майнц
    06.02.2021 Майнц 1 : 0 Унион
    13.02.2021 Байер 2 : 2 Майнц
    20.02.2021 Боруссия 1 : 2 Майнц
    28.02.2021 Майнц 0 : 1 Аугсбург
    05.03.2021 Шальке-04 0 : 0 Майнц
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