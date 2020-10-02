Ян-Мориц Лихте
Тренер
|Имя
|Ян-Мориц
|Фамилия
|Лихте
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|12 января 1980
|Имя
|Ян-Мориц
|Фамилия
|Лихте
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|12 января 1980
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Майнц
|22
|4
|12
|6
|Дата
|Матч
|02.10.2020
|Унион
|4 : 0
|Майнц
|17.10.2020
|Майнц
|0 : 1
|Байер
|24.10.2020
|Майнц
|2 : 3
|Боруссия
|31.10.2020
|Аугсбург
|3 : 1
|Майнц
|07.11.2020
|Майнц
|2 : 2
|Шальке-04
|22.11.2020
|Фрайбург
|1 : 3
|Майнц
|29.11.2020
|Майнц
|1 : 1
|Хоффенхайм
|05.12.2020
|Арминия
|2 : 1
|Майнц
|12.12.2020
|Майнц
|0 : 1
|Кельн
|15.12.2020
|Герта
|0 : 0
|Майнц
|19.12.2020
|Майнц
|0 : 1
|Вердер
|03.01.2021
|Бавария
|5 : 2
|Майнц
|09.01.2021
|Майнц
|0 : 2
|Айнтрахт
|16.01.2021
|Боруссия
|1 : 1
|Майнц
|19.01.2021
|Майнц
|0 : 2
|Вольфсбург
|23.01.2021
|Майнц
|3 : 2
|РБ Лейпциг
|29.01.2021
|Штутгарт
|2 : 0
|Майнц
|06.02.2021
|Майнц
|1 : 0
|Унион
|13.02.2021
|Байер
|2 : 2
|Майнц
|20.02.2021
|Боруссия
|1 : 2
|Майнц
|28.02.2021
|Майнц
|0 : 1
|Аугсбург
|05.03.2021
|Шальке-04
|0 : 0
|Майнц