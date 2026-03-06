Введите ваш ник на сайте
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: прогноз и ставки на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 1.43

06 марта 2026 9:31
РБ Лейпциг - Аугсбург
07 мар. 2026, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 25 тур
1.43
Победа «РБ Лейпциг»
7 марта в 25 туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» примет «Аугсбург». Хозяева продолжают борьбу за места в зоне еврокубков и подходят к матчу на серии без поражений в Бундеслиге. Гости тоже прибавили и выиграли три последних матча чемпионата, так что игра обещает получиться непростой для фаворита.

«РБ Лейпциг»

После 24 туров «РБ Лейпциг» набрал 44 очка и занимает 5 место. Команда не проигрывает в четырех последних матчах Бундеслиги и забивает уже 12 туров подряд. При этом оборона не выглядит безупречно: в шести последних матчах чемпионата клуб неизменно пропускал.

В последних пяти играх «РБ Лейпциг» забил 8 мячей и столько же пропустил. Лучший бомбардир команды – Кристоф Баумгартнер, на счету которого 14 голов в 27 матчах. На своем поле «Лейпциг» традиционно играет первым номером и много создает, но сейчас ему не хватает надежности сзади.

«Аугсбург»

«Аугсбург» после 24 туров идет на 9 месте с 31 очком. Команда выдала хороший отрезок и выиграла три последних матча чемпионата. На дистанции последних пяти встреч у гостей 8 забитых и 5 пропущенных мячей, что говорит о вполне сбалансированной форме.

Лучший бомбардир команды – Алексис Клод-Морис, но у «Аугсбурга» нет ярко выраженной зависимости от одного игрока. Команда умеет использовать свободные зоны и сейчас выглядит опаснее, чем в первой части сезона.

Факты о командах

«РБ Лейпциг»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах Бундеслиги
  • Забивает в 12 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 7 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает «Аугсбургу» в 18 последних матчах

«Аугсбург»

  • Побеждает в 3 последних матчах Бундеслиги
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • В последних очных матчах часто уступает «РБ Лейпцигу»

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Аугсбург»

«РБ Лейпциг» выглядит фаворитом за счет класса, домашнего поля и очень уверенной статистики против этого соперника. Но текущая форма «Аугсбурга» намекает, что легкой прогулки у хозяев не будет. Гости набрали ход и способны наказать за ошибки, а «Лейпциг» в последнее время почти в каждом матче дает сопернику моменты.

На этом фоне оптимально смотреть не только в сторону результата хозяев, но и в сторону голов. «РБ Лейпциг» стабильно забивает, «Аугсбург» подходит на хорошем атакующем отрезке, поэтому сценарий с результативной игрой выглядит вполне рабочим.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «РБ Лейпциг» – коэффициент 1.43
  • Тотал больше 2.5

1.43
Победа «РБ Лейпциг»
Автор: Бестужев Павел
Германия. Бундеслига Аугсбург РБ Лейпциг
